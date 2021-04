Szaleństwo cenowe – Samsung rozdaje kasę na prawo i lewo w ramach Supercharge Week!

Samsung przygotował Supercharge Week. To promocja, w ramach której nie tylko kupicie urządzenia tej marki w niższych cenach, ale też dostaniecie bony na kolejne zakupy, a w niektórych przypadkach jeszcze więcej!

Promocja Samsung Supercharge Week – lista ofert

Promocja Samsung Supercharge Week obejmuje multum różnych urządzeń południowokoreańskiego producenta – od smartfonów i tabletów, przez smartwatche i słuchawki bezprzewodowe, aż po monitory oraz sprzęty z kategorii RTV i AGD. Lista ofert jest naprawdę długa.

Reklama

Należy jednak zacząć od tego, że promocja Supercharge Week obowiązuje wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym producenta, na dodatek tylko do 2 maja 2021 roku. Podobnej oferty nie znajdziecie u autoryzowanych partnerów producenta z Korei Południowej.

źródło: Samsung

Promocja Supercharge Week przede wszystkim daje klientom możliwość otrzymania bonu o wartości 100 złotych za każdy wydany 1000 złotych. Dzięki temu, na przykład, po zakupie Galaxy S21+ można dostać voucher o wartości 400 złotych, a po nabyciu Galaxy S20 FE – 200 złotych. Warto jednak dodać, że klient może go wykorzystać wyłącznie podczas kolejnych zakupów w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga (maksymalnie do 31 maja 2021 roku).

Wiadomo, że im droższy sprzęt, tym voucher na następne zakupy będzie miał większą wartość. W przypadku Galaxy Z Fold 2 jest to aż 700 złotych, a Galaxy Z Flip 5G – 500 złotych. Co więcej, jeśli ktoś zdecyduje się na zakup któregoś z ww. składanego smartfona, dostanie też w prezencie 12 miesięcy ubezpieczenia Samsung Care+ (konieczna rejestracja w ciągu 30 dni po nabyciu urządzenia).

Wszystkie oferty, przygotowane w ramach Supercharge Week, dostępne są na dedykowanej stronie internetowej producenta. Samsung wymienia tam również promocje na pralki i pralko-suszarki, po zakupie których można otrzymać do 300 złotych zwrotu na konto bankowe oraz na bezprzewodowy odkurzacz Jet, do którego klient może dobrać prezent o wartości nawet 799 złotych. W obu przypadkach kupujący dostaną też vouchery (o wartości od 100 złotych do 300 złotych) na kolejne zakupy.

Jeśli zatem planowaliście kupić jakiś sprzęt tego producenta, koniecznie sprawdźcie, czy obejmuje go promocja Supercharge Week.

Regulamin promocji „Supercharge week 100 za 1000” (PDF)