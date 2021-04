Najnowsze smartfony Samsung, słuchawki Sony i wiele innych taniej o 100 złotych za każdy wydany 1000 złotych!

W najnowszej promocji sklepu RTV Euro AGD, każdy wydany 1000 złotych pomniejsza wartość zakupów o 100 złotych. Przyglądamy się najciekawszym produktom, jakie właśnie teraz można kupić taniej.

Najlepsze promocje to te najprostsze

Jakie promocje lubimy najbardziej? Takie, w których nie dość, że jesteśmy w stanie sporo zaoszczędzić, to jeszcze nie trzeba się napracować czy kombinować, by uzyskać interesujący nas opust cenowy. Taka właśnie jest promocja przygotowana przez sklep RTV Euro AGD. Dodając do koszyka jeden z produktów objętych promocją, stosowny rabat nalicza się automatycznie. Wystarczy tylko dokończyć składanie zamówienie i…to wszystko.

Minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na zakupy by uzyskać obniżkę ceny to 1000 złotych. Wartość koszyka zostanie wówczas obniżona o 100 złotych, zgodnie z regulaminem. W przypadku zamówienia przekraczającego wartość 20 000 złotych, możemy liczyć, że zapłacimy aż 2000 złotych mniej.

Promocyjne warunki obowiązują tylko do piątku, 30 kwietnia dlatego decyzję o zakupie najlepiej będzie podjąć jak najszybciej. A jest w czym wybierać.

Najnowsze smartfony Samsung w niższych cenach

Wśród produktów objętych promocją, znalazły się najnowsze smartfony Samsung serii A i S. Dzięki temu można kupić je w następujących cenach:

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Ciekawie prezentują się również oferty innych marek. Dla przykładu, Oppo Reno 5 5G można kupić za 1899 złotych, a Xiaomi Mi 10T za 1799 złotych.

Świetne słuchawki Sony również w promocji

Obok smartfonów, ofertą promocyjną objęte zostały, między innymi, akcesoria. Wśród nich, powszechnie doceniane słuchawki Sony WH-1000XM4. Dzięki temu można je kupić za 1399 złotych.

Sony WH-1000XM4 fot. Tabletowo.pl

Laptop dla graczy za rozsądną cenę

Wśród promocyjnych produktów znalazł się również laptop, któremu ze względu na kumulację promocji szczególnie warto przyjrzeć się bliżej – Lenovo Legion Y540 z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660Ti. Jego cena w promocji Produkt tygodnia to 3599 złotych. Dzięki opisywanym warunkom można ją obniżyć o kolejne 300 złotych, przez co bardzo mocny, gamingowy laptop dostaniemy już za 3299 złotych!

Wszystkomający odkurzacz dla najbardziej wymagających

Sprzęt AGD? Również się znajdzie. Na przykład odkurzacz iRobot Roomba i7+ ze stacją opróżniającą, dzięki promocji w cenie 3099 złotych. A to tylko pierwszy z brzegu przykład.

Pełna oferta produktów objętych promocją 100 złotych za każde wydane 1000 złotych dostępna jest na stronie internetowej sklepu RTV Euro AGD.