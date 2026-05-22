Promocja na najnowsze smartfony Samsunga. Tyle możesz zyskać

Nowa promocja ma zachęcić klientów do zakupu najnowszych flagowców producenta z Korei Południowej – modeli Samsung Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra.

Nowa promocja na smartfon Samsung Galaxy S26+ i Samsung Galaxy S26 Ultra

Trzeba zacząć od tego, że nowa promocja nie obejmuje Samsunga Galaxy S26, a jedynie Samsung Galaxy S26+ i Samsung Galaxy S26 Ultra. W obu przypadkach klienci są uprawnieni do otrzymania dwóch korzyści, aczkolwiek ich wysokość zależy już od modelu.

Osoby, które kupią smartfon Samsung Galaxy S26+, mogą otrzymać kwotę 700 złotych, która zostanie przekazana na kartę w aplikacji „Samsung Zwrot na Kartę”, którą następnie należy dodać do Samsung Pay, aby móc wykorzystać ją do płacenia. W przypadku zakupu Galaxy S26 Ultra wysokość „zwrotu na kartę” jest wyższa, ponieważ wynosi już 1000 złotych.

Ponadto świeżo upieczeni posiadacze ww. smartfonów mogą skorzystać z preferencyjnych warunków Programu Odkup. Samsung gwarantuje bowiem minimalną kwotę odkupu niezależnie od stanu technicznego urządzenia, o ile nadaje się ono do sprzedaży. W przypadku Galaxy S26+ jest to 500 złotych, a Galaxy S26 Ultra – 600 złotych.

Promocja w ramach Programu Odkup obejmuje również smartfon Samsung Galaxy S26 – w jego przypadku minimalna kwota odkupu wynosi 400 złotych.

Jeśli klient zadeklaruje chęć skorzystania z Programu Odkup, w sklepie Samsunga ww. kwota zostanie odjęta od sumy do zapłacenia. W przypadku zakupu w innym sklepie, cała kwota zostanie przelana na wskazany rachunek bankowy (po wysłaniu urządzenia, weryfikacji i zaakceptowaniu wyceny).

O czym trzeba pamiętać przed kupieniem smartfona Samsunga? Promocja ma istotne ograniczenia

Promocja, w ramach której można otrzymać zwrot części wydanej kwoty na zakup smartfona, obejmuje sklepy, wskazane w regulaminie. Są to:

RTV Euro AGD (z wyłączeniem outletu),

oleole.pl,

Media Expert,

avans.pl,

electro.pl,

Media Markt,

Komputronik,

Vobis,

Samsung,

x-kom (z wyłączeniem outletu),

al.to,

Neonet.

Producent z Korei Południowej zastrzega, że paragon lub faktura musi być wystawiona przez jeden z ww. sklepów. Promocja nie obejmuje urządzeń kupionych u operatorów. Z oferty można skorzystać, kupując smartfon Samsung Galaxy S26+ lub Samsung Galaxy S26 Ultra do 6 czerwca 2026 roku. Następnie trzeba go aktywować do 14 czerwca 2026 roku i wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members do 21 czerwca 2026 roku.

Regulamin promocji „Promocja zwrot na kartę w Samsung Wallet dla wybranych produktów z serii Samsung Galaxy S26” (PDF)