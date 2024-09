Klienci tego operatora dostaną rabat na paliwo

Choć ceny paliw w ostatnim czasie sukcesywnie spadają i gdzieniegdzie da się zatankować litr już za mniej niż 6 złotych, to żal nie skorzystać z promocji, dzięki której można zaoszczędzić jeszcze więcej. Taką ofertę przygotował dla swoich klientów operator T-Mobile.

Rabat na paliwo na stacjach Circle K dla klientów T-Mobile

W ramach programu Magenta Moments klienci operatora mogą aktywować ofertę, dzięki której zyskają rabat w wysokości 30 groszy na każdy zatankowany litr paliwa Miles oraz Miles Plus na (wybranych) stacjach sieci Circle K (łącznie około 400 lokalizacji w całej Polsce). Ofertę można odblokować za 20 serduszek w aplikacji Mój T-Mobile.

screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Po aktywacji oferty klient otrzymuje kod, który należy okazać kasjerowi przy kasie w celu naliczania rabatu. W ramach promocji można zatankować maksymalnie 30 litrów paliwa z rabatem 30 groszy na każdy litr. W przypadku nalania do baku większej ilości, nadwyżka ponad 30 litrów zostanie rozliczona zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym na danej stacji.

Akcja potrwa od dziś, tj. 13 września 2024 roku, aż do 29 grudnia 2024 roku. Oferta będzie dostępna cyklicznie w aplikacji Mój T-Mobile co tydzień, co oznacza, że klienci tego operatora będą mogli ją aktywować w każdy weekend (od piątku do niedzieli włącznie), każdorazowo za 20 serduszek. Otrzymany kod trzeba wykorzystać do końca tygodnia, w którym został odebrany – inaczej przepadnie.

Uwaga: nie na wszystkich stacjach Circle K można wykorzystać rabat na paliwo

Wcześniej zostało wspomniane, że rabat na paliwo można otrzymać na wybranych stacjach Circle K. Zniżka nie zostanie naliczona, gdy klient zatankuje na stacjach samoobsługowych w:

Będzinie (ul Kołłątaja/Staszica),

Chorzowie (ul. Konstytucji 3-go Maja 102),

Kaliszu (ul. Warszawska 17),

Radlinie (ul. Hallera 17),

Sosnowcu (ul. Wojska Polskiego/Kopalniana),

Starym Mieście (ul. Ogrodowa 3).

screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Trzeba również pamiętać, że z rabatu nie można skorzystać w przypadku zatankowania LPG SupraGas – promocja dotyczy wyłącznie benzyny i oleju napędowego (zarówno tych tańszych wersji, jak i droższych).

Aplikację Mój T-Mobile można pobrać bezpłatnie na smartfony z Androidem ze sklepu Google Play oraz iPhone’y z Apple App Store, a także na urządzenia Huawei z AppGallery.