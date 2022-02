Numer na kartę trzeba doładowywać. Częściej lub rzadziej, w zależności od wybranej taryfy i intensywności korzystania z usług, ale jednak. Dzięki najnowszej promocji można otrzymać rabat w wysokości aż 50% na doładowanie po zakupie startera T-Mobile lub Heyah.

Promocja! Dostaniesz solidny rabat na doładowanie, jeśli kupisz starter T-Mobile lub Heyah

To cykliczna akcja promocyjna i jednocześnie pierwsza w nowym, 2022 roku. Wzbudza ona zainteresowanie klientów już od kilku lat, zatem nic dziwnego, że jest kontynuowana. Szczególnie że obie strony mają powody do zadowolenia – klient, że zaoszczędził trochę pieniędzy i operator, że zyskał nowego użytkownika swoich usług.

źródło: Kolporter

Tak samo, jak do tej pory, aby skorzystać z akcji promocyjnej, należy zakupić w saloniku Kolporter starter sieci T-Mobile lub Heyah w cenie 5 złotych, a następnie zarejestrować go w nim (co jest obowiązkowe już od dawna). Dzięki temu klient zyskuje kod rabatowy w wysokości 15 złotych na zakup doładowania o nominale 30 złotych.

Szybka matematyka i okaże się, że w kieszeni zostaje 10 złotych. Oczywiście, nie jest to wielka kwota, ale nie oszukujmy się – dyszka piechotą nie chodzi. Do tego aktualnie żaden inny operator i sklep nie ma podobnej promocji, więc jeśli ktoś planuje kupić starter w najbliższym czasie, to ta oferta może być dla niego kusząca.

Akcja promocyjna trwa przez cały miesiąc, tzn. do końca lutego 2022 roku należy kupić starter, aby otrzymać kod rabatowy na doładowanie o nominale 30 złotych. Ten z kolei będzie można wykorzystać do 31 marca br.

Kolporter informuje, że w poprzednich latach przeprowadzono wspólnie podobną akcję promocyjną już kilkanaście razy. Z uwagi na fakt, że wzbudza ona zainteresowanie wśród klientów, nie jest wykluczone, że następne miesiące przyniosą kolejne edycje tejże promocji.

W T-Mobile na kartę dostępnych jest w sumie pięć ofert (Bez limitu S, M, L, XL i Rok ważności konta), natomiast w Heyah trzy (pakiety za 25, 35 i 45 złotych na 30 dni).