Mimo że minione święta Bożego Narodzenia większości mieszkańców Polski ogołociły kieszenie, to jeśli komuś został zapas wolnej gotówki, to początek 2021 roku to chyba całkiem dobry czas na zakup nowego smartfona. Klienci mogą bowiem wybrać coś ze specjalnej oferty LG, a także Xiaomi.

Promocja promocją pogania

Pomijając ofertę przedsprzedażową serii Samsung Galaxy S21, bo to para trochę innych kaloszy, na dodatek z wysokiej półki, w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej promocji na smartfony i inne urządzenia elektroniczne.

W oficjalnym sklepie internetowym Huawei trwa promocja, która obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia, jak i zestawy różnych produktów w niższych cenach. LG również przygotowało specjalną ofertę na swoje smartfony – po ich zakupie klienci mogą otrzymać zwrot nawet 500 złotych w gotówce lub akcesoria, które zapewne przydadzą się na co dzień.

Rabaty na smartfony Xiaomi i Redmi! Im więcej wydacie, tym więcej zaoszczędzicie

Klienci mają jednak jeszcze większy wybór, ponieważ specjalną ofertę na swoje wszystkie smartfony przygotowało również Xiaomi – aż do końca tego tygodnia, tj. do 24 stycznia 2021 roku (lub do wyczerpania zapasów), będą one sprzedawane o 10% taniej niż do tej pory.

Nie trzeba być orłem z matematyki, żeby policzyć, że im więcej się wyda, tym więcej się zaoszczędzi, a przy okazji dostanie też lepszy sprzęt, bo ten producent w każdym segmencie (przynajmniej stara się) zachować jak najatrakcyjniejszy stosunek ceny do oferowanych przez urządzenie możliwości.

Z 10% rabatem można kupić m.in. smartfony z serii Mi 10T 5G, a także absolutny bestseller, tj. Redmi Note 8 Pro. Promocja obejmuje też flagowce z linii Mi 10, ale jak patrzę po sklepach, to z ich dostępnością jest raczej kiepsko.

Smartfony Xiaomi z rabatem 10% dostępne są w Media Expert. Przed finalizacją zamówienia koniecznie wpiszcie w koszyku kod rabatowy „P-9239”, ponieważ tylko wtedy cena zostanie obniżona.

Regulamin promocji „XIAOMI – Rabat 10% na smartfony – kody rabatowe” (PDF)