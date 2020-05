Promocja w Plusie: do smartfonów LG serii K dostaniesz słuchawki Skullcandy za darmo

Drobne prezenty to zawsze miła rzecz. Wiadomo – lepiej dostawać je od rodziny i przyjaciół, ale jeśli takowych akurat nie ma w pobliżu, to przynajmniej znajomy operator poratuje jakimś małym gadżetem.

Słuchawki Skullcandy przy zakupie smartfonów LG

Plus uruchomił promocję, w której kupując smartfony LG K41s, K51s i K61 można odebrać Skullcandy, a dodatkowo jeśli zakupu LG K61 dokonano na www.plus.pl, to także kartę podarunkową do Decathlon oraz kod na zakupy w Empik. Kumulacja!

Z okazji można skorzystać do 30 czerwca i i jest dostępna dla wszystkich klientów, którzy kupią wybrane telefony i zarejestrują swój zakup na stronie strefalg.pl/promocjelg.

Żeby być bardziej precyzyjnym:

do zakupu modeli K41s i K51s przewidziano możliwość dostania słuchawek dousznych Skullcandy Ink’d+

do zakupu modelu K61 przewidziano możliwość dostania bezprzewodowych słuchawek Skullcandy Sesh True

Jak skorzystać z promocji?

Zasady promocji są proste:

do 30 czerwca należy kupić jeden z modeli smartfonów LG serii K: LG K41s, K51s lub K61,

do 6 lipca trzeba zarejestrować zakup na stronie strefalg.pl/promocjelg,

w terminie 14 dni od zakończenia weryfikacji i uzyskania prawa do nagrody, przesyłka ze słuchawkami zostanie nadana kurierem.

Promocję można połączyć z zakupem LG K61 w sklepie internetowym Plusa. Wtedy oprócz słuchawek Skullcandy Sesh True dostaniemy kartę podarunkową do sklepu Decathlon o wartości 150 zł oraz kod do sklepu Empik o wartości 200 zł. Więcej info na stronie promocji!

źródło: materiały prasowe