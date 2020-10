Nie przegapcie kapitalnej obniżki cen Oppo Watch i kilku modeli smartfonów Oppo!

Choć na rynku mamy coraz więcej smartwatchy, wciąż dość łatwo jest wskazać najlepsze z nich. Jedną z najciekawszych propozycji jest Oppo Watch, którego cena, dzięki nowej promocji, jest znakomita.

Oppo Watch nawet o 200 złotych taniej

Oppo Watch jest smartwatchem, który zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. Nieliczne wady, jakie wymienił Jakub w swojej recenzji każą sądzić, że to gadżet wart swoich pieniędzy – tym bardziej, że wkrótce będzie dostępny wyraźnie taniej.

Oppo Watch

Oppo Watch w wersji 46 mm będzie można dostać o 200 zł taniej – cena spadnie z 1299 zł do 1099 zł. Opcja z mniejszą kopertą, 41 mm, także będzie tańsza. Zamiast 999 zł zapłacimy za nią 899 zł.

Smartwatche w obniżonych cenach będą dostępne jedynie przez tydzień, od 2 listopada do 8 listopada 2020 roku.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Niższe ceny smartfonów Oppo

Choć na pierwszy plan wyłania się bardzo dobra promocja na smartwatcha Oppo, to nie jedyne obniżki, jakie przygotował ten producent. Na przykład Oppo Reno 4 będzie sprzedawany w niższej cenie 1699 zł (zamiast 1899 zł). Taniej dorwiemy go w tym samym terminie, co Oppo Watcha.

Oppo Reno 4

Planuje się też obniżkę ceny Oppo A91. Ten model będzie dostępny w niższej cenie od 5 listopada do 15 listopada. Producent postanowił, że będzie go sprzedawał aż o 400 złotych taniej. Jak na razie smartfon kosztuje 1299 zł, ale jeśli nastawiamy się na jego zakup, to warto poczekać kilka dni, kiedy będzie dostępny za 899 zł. Jego recenzję także znajdziecie na Tabletowo.

Oppo A91

Żeby nie odkładać wszystkich promocji na następny tydzień, Oppo przygotowało okazję, z której można skorzystać jeszcze dziś. Oppo Reno 3 zyskał dziś nową cenę 1199 zł (czyli o 200 zł taniej niż wcześniej). Taki stan rzeczy utrzyma się do 12 listopada.

Oppo Reno 3

Pamiętajcie o konkursie!

Jeśli aktualny stan portfela nie pozwala Wam na zakupy, to zawsze możecie wziąć udział w konkursie, w którym można wygrać Oppo Reno 4 Pro 5G! Rzecz nie jest skomplikowana – wystarczy wykazać się odrobiną inwencji. Takiej okazji przegapić nie można, bo nigdzie indziej nie zyskacie szansy dostania tak dobrego urządzenia praktycznie za darmo :)