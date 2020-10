Ładny, smukły, z turbo szybkim ładowaniem – taki smartfon może być twój! (konkurs)

Z OPPO Reno 4 Pro 5G miałam okazję korzystać przez kilka tygodni. Co myślę na jego temat – już wiecie. Nie jest to jednak koniec mojej przygody z tym modelem. Tym razem to od Was zależy, w jaki sposób przetestuję ten smartfon. Żeby było jeszcze ciekawiej: zaraz później trafi on w wasze ręce! Tak, dobrze czytacie – można go wygrać. Zabawimy się? :)

Z mojej recenzji wiecie już, że Reno 4 Pro 5G jest jednym z ładniejszych smartfonów, jakie w ostatnim czasie pojawiły się na rynku. Ważniejszy jest jednak fakt, że przy tym wszystkim stara się zachowywać całkiem kompaktowe wymiary i wagę, dzięki czemu przyjemnie korzysta się z niego na co dzień.

OPPO w swoich przekazach marketingowych zwraca uwagę na cztery główne cechy urządzenia: design, aparat (ze szczególnym uwzględnieniem trybu nocnego), szybkie ładowanie (które jest naprawdę błyskawiczne – wystarczy 41 minut, by go w pełni naładować) oraz 5G (będące przyszłością, powoli raczkującą w Polsce).

I to właśnie te cztery cechy posłużą nam za filar dzisiejszego konkursu. Ale zanim o nim, koniecznie obejrzyjcie poniższe wideo, żeby nadrobić najważniejsze informacje na temat OPPO Reno 4 Pro 5G:

A teraz czas na konkrety – co trzeba zrobić, by powalczyć o OPPO Reno 4 Pro 5G?

Sprawa jest prosta. Wybieracie jedną cechę kluczową OPPO Reno 4 Pro 5G i wymyślacie sposób, w jaki mogłabym ją przetestować (ja lub mój Kuba, jeśli chcecie, by pomysł realizował mężczyzna) – Wam pozostawiam interpretację tego zadania. Macie pełną dowolność w wymyślaniu zadania konkursowego, który może być też dla mnie lub Kuby swego rodzaju wyzwaniem.

Wygra osoba, która wykaże się kreatywnością, a przy tym nie odleci ze swoim pomysłem w kosmos – zadanie musi być realizowalne (czy ja właśnie stworzyłam nowe słowo? ;)).

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Pamiętajcie, żeby nie wpuszczać nas celowo na minę, proponując testy, których nie będę w stanie zrealizować ze względu na porę roku, hardcore’owość pomysłu czy innego rodzaju kwestie, uniemożliwiające sprostaniu wyzwaniu (żadna z nich na pewno nie wygra). Umówmy się też, że realizacja testu musi być możliwa w Warszawie lub w obrębie maksymalnie 150 km od stolicy.

Odpowiedzi konkursowe podsyłajcie w komentarzach poniżej. Pamiętajcie jednak, że każdy może zaproponować tylko jeden pomysł na nasze kreatywne testy wybranej cechy smartfona.

Nagrodą w konkursie jest OPPO Reno 4 Pro 5G – konkretnie ten egzemplarz, który był testowany przeze mnie. To w Waszym interesie jest, by nie proponować zrzucania go z dużych wysokości ;)

Konkurs trwa w dniach 26-31 października 2020. Wyniki zostaną ogłoszone w aktualizacji wpisu konkursowego 4 listopada.

Wzięcie udziału w konkursie oczywiście oznacza akceptację regulaminu (PDF).

Wpis powstał przy współpracy z OPPO