OPPO stać na promocje. W styczniu taniej kupicie smartfony i smartwatche

O ile grudzień ubiegłego roku był dla wszelkiego rodzaju sklepów z elektroniką prawdziwym złotym okresem, tak teraz zbliżamy się do połowy stycznia. Jeśli miesiąc temu nie zrobiliśmy sobie żadnego prezentu, to równie dobrze można zrobić to teraz, korzystając z promocji OPPO.

Zaproponowane przez OPPO obniżki cen mają na celu wesprzeć nas w naszych noworocznych postanowieniach. Często na początku roku obiecujemy sobie, że będziemy się więcej ruszać, biegać, ćwiczyć i ogólnie prowadzić zdrowszy tryb życia. Niektóre gadżety elektroniczne są w stanie nas w tym wesprzeć. Oczywiście nie wyręczą nas podczas treningów, ale potrafią zmotywować do działania. OPPO ma dwie kategorie urządzeń, które tymczasowo otrzymają niższe ceny: smartfony i smartwatche.

Smartfony taniej niż w ubiegłym roku

Poszukując smartfona, zapewne poruszamy się w obrębie jakichś widełek cenowych, dokładnie wiedząc, jaki budżet mamy przeznaczony na zakup. OPPO umożliwia więc zaoszczędzenie nieco grosza zarówno w segmencie flagowców, jak i na średniej półce.

OPPO Reno 4 Pro 5G

Na przykład OPPO Reno 4 Pro 5G jest teraz tańszy o 300 złotych. Kosztuje więc nie 3299 złotych, a 2999 złotych – w sam raz, jeśli przyjęty budżet to 3 tysiące złotych. Drugim wyborem może być OPPO Reno 4 Z 5G, którego cena to teraz 1699 złotych (obniżka z 1799 złotych). Powyższe kwoty zakupu będą obowiązywać do 17 stycznia.

Jest też OPPO Reno 4 Lite, którego cena spadła o 200 złotych – ze 1599 złotych na 1399 złotych. Taka cena utrzyma się aż do 24 stycznia.

OPPO Reno 4 Lite fot. Miłosz Starzewski

Warto też wspomnieć, że między 18 a 31 stycznia br. będzie można zgarnąć kartę podarunkową o wartości 100 zł na zakup OPPO Reno 4 w cenie 1699 złotych lub OPPO A53 (4 GB/128 GB) w cenie 999 złotych. Obniżka zostanie przydzielona na podstawie kodu rabatowego, dostępnego w głównych sieciach sprzedaży elektroniki w Polsce.

Z obniżką mi to na rękę

Trwa jeszcze inna promocja, dzięki której można dostać taniej smartwatche OPPO. Okazyjnie zakupimy więc OPPO Watch w wersji Wi-Fi. Wersja 41 mm Wi-Fi wyjdzie nas najtaniej – 799 złotych. Nieco droższa jest opcja 46 mm – 1099 złotych.

OPPO Watch

Zegarek w wersji LTE, który niedawno pojawił się w ofercie producenta, również można kupić odrobinę taniej. Zamiast 1499 złotych, zapłacimy za niego 1399 złotych. Promocje związane ze smartwatchami potrwają do 24 stycznia.