Mimo że OnePlus 8 Pro doczekał się już bezpośredniego następcy, wciąż może być interesujący dla niejednego wymagającego użytkownika. Szczególnie w najbardziej wypasionej konfiguracji, którą teraz można kupić w cenie, jakiej jeszcze nie było!

Promocja: OnePlus 8 Pro w najwyższej konfiguracji w cenie, jakiej jeszcze nie było!

OnePlus 8 Pro zadebiutował 14 kwietnia 2020 roku, zatem już ponad rok temu. Cenę podstawowej konfiguracji z 8 GB RAM (LPPDR5) i 128 GB pamięci wbudowanej (UFS 3.0) ustalono na 4199 złotych, natomiast wersji z 12 GB RAM i 256 GB przestrzenią na pliki użytkownika na 4699 złotych.

Reklama

Teraz ta ostatnia dostępna jest w oficjalnym sklepie producenta w dużo niższej cenie, bo za zaledwie 789 euro, co jest równowartością ~3600 złotych. Co więcej, OnePlus w prezencie dodaje do smartfona bezprzewodową ładowarkę OnePlus Warp Charge 30 W Wireless Charger, której regularna cena to 69,95 euro (~320 złotych).

OnePlus 8 Pro 12 GB/256 GB za 789 euro w oficjalnym sklepie internetowym producenta

Jest tylko jeden haczyk: w obniżonej cenie dostępna jest tylko jedna wersja kolorystyczna – Glacial Green. Na dodatek jest to oferta limitowana, jednak producent nie podaje, do kiedy obowiązuje. Jeżeli zatem ktoś miał na oku ten smartfon, nie powinien zwlekać z jego zakupem. Tym bardziej, że w oficjalnej polskiej dystrybucji nadal kosztuje on grubo ponad 4000 złotych.

Czy warto kupić OnePlus 8 Pro w 2021 roku? Specyfikacja OnePlus 8 Pro

To pytanie z pewnością zada sobie wiele osób, ale w mojej opinii odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak! Mimo upływu czasu, wciąż jest to smartfon flagowy, ponieważ oprócz obsługi ładowania bezprzewodowego o mocy 30 W (i takiego samego przewodowego) oferuje również m.in. wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68.

6,78-calowy ekran ma też rozdzielczość WQHD+ i obsługuje format HDR10+, zatem zaspokoi oczekiwania wymagających użytkowników. Ponadto specyfikacja OnePlus 8 Pro obejmuje również wciąż bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 z modemem 5G oraz rozbudowany aparat główny na panelu tylnym: 48 Mpix (f/1.78) z OIS, 48 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 120°, 8 Mpix (f/2.44) teleobiektyw z OIS i 5 Mpix (f/2.4) obiektyw z filtrem barwnym.

Oprócz tego, specyfikacja OnePlus 8 Pro obejmuje jeszcze głośniki stereo, moduł NFC, funkcję nagrywania wideo w 4K w 60 klatkach na sekundę, aparat o rozdzielczości 16 Mpix z EIS na przodzie, ekranowy czytnik linii papilarnych, żyroskop i Dual SIM (2x nano SIM). Smartfon otrzymał już aktualizację do Androida 11.