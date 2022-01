Nowy dekoder 4K w Netii. Internet i TV przez trzy miesiące gratis

Netia ruszyła z nową ofertą dostępu do internetu przez światłowód wraz z telewizją oraz dekoderem Netia EvoBox4K. Jeden z podstawowych pakietów dostaniemy z rabatem na 3 miesiące umowy.

Reklama

Nowy dekoder 4K w Netii

Netia wprowadziła nową ofertę pakietową z treściami 4K oraz dekoderem Netia EvoBox 4K. Sprzęt ma cztery razy szybszy procesor oraz dwa razy więcej pamięci RAM w porównaniu z dotychczasowym podstawowym dekoderem dodawanym do pakietu startowego operatora. Przystosowany jest do obsługi łącz światłowodowych.

Co godne uwagi, nawet wśród kanałów podstawowych telewizji w Netii, znajdują się takie, które obejrzymy w 4K – jednak za korzystanie z wariantu o wysokiej rozdzielczości, trzeba będzie dopłacić 5 złotych miesięcznie. Dostęp do treści 4K bez dodatkowych opłat otwiera się przed abonentami pakietu L (189 kanałów).

Reklama

Zestaw: internet do 300 Mb/s z pakietem 99 kanałów TV oraz dekoderem 4K, kosztować nas będzie 65 złotych miesięcznie, ale przez trzy pierwsze miesiące nie zapłacimy za niego ani grosza. Przy skorzystaniu z pakietu L, po trzech miesiącach cena wyniesie 90 złotych (z uwzględnieniem rabatów za zgody marketingowe i e-fakturę). Przyspieszenie dostępu do internetu, to (miesięcznie) koszt dodatkowych 10 zł (do 600 Mb/s) lub 20 zł (do 1 Gb/s).

Oczywiście do powyższych pakietów telewizji można dokupić kolejne kanały – na przykład pakiet sportowy (4 kanały Eleven Sports i Polsat Sport Premium) kosztuje 20 złotych miesięcznie.

Promocja Netii rusza już dziś (10 stycznia 2022 roku) i obowiązuje do odwołania.