Dzięki tej promocji kupisz Xbox Series S w najlepszej cenie na rynku. A może wolisz smartfon lub smartwatch?

Przedsprzedaż konsoli Xbox Series S rozpoczęła się w Polsce ponad osiem miesięcy temu. Od momentu polskiej premiery jej cena spadła o całe… cztery (tak, cztery) złote. Ta promocja pozwoli Wam jednak kupić ją w znacznie niższej cenie, aktualnie najniższej na polskim rynku. Promocja obejmuje jednak nie tylko najnowszą konsolę Microsoftu (obok Xbox Series X), ale również m.in. smartfony i smartwatche.

Konsole rządzą się zupełnie innymi prawami niż smartfony. Producenci nie wprowadzają nowego modelu na rynek co rok, tylko co kilka lat. W związku z tym ich ceny tak szybko nie spadają, a teraz na dodatek na rychłą obniżkę ceny nie daje nadziei fakt, że producenci elektroniki borykają się z problemami z dostawami kluczowych podzespołów, przez co liczba dostępnych w sklepach egzemplarzy jest mocno ograniczona w wielu przypadkach.

Promocja: Xbox Series S w najniższej cenie na rynku i nie tylko!

Jak zostało wspomniane, od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży konsoli Xbox Series S w Polsce jej cena spadła o zaledwie cztery złote – z 1349 złotych do 1345 złotych (taka widnieje w większości sklepów z elektroniką).

Pojawiła się jednak oferta, dzięki której możecie kupić konsolę Xbox Series S aż o 120 złotych taniej. W sklepie Media Expert trwa bowiem promocja „Zyskaj 30 złotych za każde wydane 300 złotych”. Aby z niej skorzystać, wystarczy dodać konsolę do koszyka i wpisać w nim kod rabatowy K-2248.

Promocja: konsola Xbox Series S w Media Expert za 1225 złotych z kodem K-2248

Promocja sklepu Media Expert obejmuje jednak nie tylko konsolę Xbox Series S, ale również mnóstwo innych urządzeń, w tym m.in. smartfon Redmi Note 9 4 GB/128 GB za 589 złotych i Vivo Y20s za 639 złotych oraz smartwatche Samsung Galaxy Watch Active (różowy) za 439 złotych, Huawei Watch Fit od 348 złotych i realme Watch S za 369 złotych.

We wszystkich przypadkach są to obecnie najniższe ceny w oficjalnej polskiej dystrybucji, zatem warto rozważyć skorzystanie z tej promocji. Pozostałe oferty (w tym na telewizory, laptopy i aparaty fotograficzne) znajdziecie na dedykowanej stronie internetowej – wystarczy, że klikniecie na załączoną poniżej grafikę.

Akcja obowiązuje w sklepie Media Expert do 6 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.