Urządzenia Amazon w niższych cenach na Black Friday 2023

Amazon organizuje kilka wielkich akcji promocyjnych w ciągu roku, ale nie każda obejmuje jego urządzenia. W trakcie Black Friday Week 2023 można jednak kupić sprzęty amerykańskiego giganta, w tym czytniki Kindle. Na jak duże obniżki mogą liczyć klienci?

Promocja na urządzenia Amazon na Black Friday Week 2023

Okazje Black Friday Week dostępne będą do 27 listopada 2023 roku, czyli do Cyber Monday 2023, aczkolwiek przynajmniej niektóre oferty mogą zniknąć szybciej – wszystko zależy od zainteresowania. W przypadku urządzeń firmy Amazon deklarowane obniżki sięgają nawet 63% (obniżka względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni).

W trakcie Amazon Black Friday Week 2023 taniej kupicie:

Jeśli jesteście zainteresowani urządzeniami pokroju Fire TV Sticków, ale wolelibyście Google Chromecast, to dziś na Allegro dostępny będzie Google Chromecast 4 HD za 149 złotych. W promocyjnej cenie Allegro sprzeda 1200 sztuk, a jedna osoba będzie mogła kupić tylko jedną sztukę. Nie wiemy, kiedy rozpocznie się sprzedaż, jednak możecie dodać ofertę do polubionych – wówczas otrzymacie powiadomienie kilkanaście minut przed uruchomieniem sprzedaży. Można spodziewać się, że wszystkie 1200 sztuk sprzeda się szybko, gdyż to bardzo dobra cena za Google Chromecast 4 HD (jego recenzję znajdziecie na oiot.pl).

Jak kupić urządzenia Amazon w niższych cenach podczas Black Friday Week 2023?

Wszystkie promocje, przygotowane na Black Friday Week 2023, są dostępne na tej stronie internetowej. Aby z nich skorzystać, nie trzeba być subskrybentem Amazon Prime, ale podczas zakupu można przy okazji zapisać się na 30-dniowy, bezpłatny okres próbny. Później, jeśli nie zrezygnujecie z tego abonamentu, będziecie płacić za niego 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych za rok z góry.

Subskrypcję Amazon Prime można wykupić również na dedykowanej stronie internetowej. Znajdziecie na niej też listę benefitów, jakie ona zapewnia – oprócz darmowej dostawy są to też dostęp do ekskluzywnych promocji, a także serwisów Prime Video z filmami i serialami oraz Prime Gaming z grami. Za 49 złotych aż żal nie wykupić (sam mam, korzystam i polecam).