Niezwykły komputer w niewiarygodnie niskiej cenie – super okazja na Black Friday 2022

Jeżeli polowaliście na super okazję na komputer na Black Friday 2022, to właśnie ją znaleźliście. Musicie jednak wiedzieć, że to nie jest typowy pecet. Z pewnością jednak możecie się w nim zakochać od pierwszego wrażenia.

Super wydajny komputer w promocji na Black Friday

Tak się złożyło, że trzy lata temu, właśnie na Black Friday, kupiłem sobie porządnie wyposażony komputer w bardzo atrakcyjnej cenie, a następnie, na Cyber Monday 2019, oryginalny system Windows 10 BOX, również w niższej cenie. Jeżeli Wy też rozglądacie się za nowym pecetem w okazyjnej cenie, to właśnie go znaleźliście.

W sklepie RTV Euro AGD dostępny jest komputer Acer ConceptD CT500-51A, czyli model z serii, kierowanej do twórców. I chociaż nie jest to najnowszy model, to zdecydowanie warto rozważyć jego zakup, ponieważ jest dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie – za 3699 złotych, podczas gdy w innych sklepach jest on sprzedawany za nawet około dwa razy więcej.

Zaletą tego peceta jest jednak nie tylko jego cena, ale też, a może nawet przede wszystkim, design. Jestem przekonany, że większość, jeśli nie każdy z Was z przyjemnością postawiłby ten komputer w takim miejscu, aby mógł na niego patrzeć, podczas gdy najczęściej puszki chowa się tam, gdzie się będą najmniej rzucać w oczy.

8.5 Ocena

Specyfikacja Acer ConceptD CT500-51A

Objęty promocją model wyposażony jest w procesor Intel Core i7-9700 (osiem rdzeni, osiem wątków, 12 MB Cache) o bazowej częstotliwości taktowania 3,0 GHz (maksymalna częstotliwość turbo – 4,7 GHz) z układem graficznym UHD Intel 630 (350 MHz – 1,2 GHz) oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB), a także 16 GB RAM DDR4 i dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 512 GB.

źródło: RTV Euro AGD

Trzeba jednak pamiętać, że komputer ten nie ma napędu na płyty CD (choć dziś nie jest to już niczym zaskakującym), a także preinstalowanego systemu operacyjnego. W renomowanych sklepach Windows 11 kosztuje od 579 złotych, choć możecie poczekać kilka dni i zobaczyć, czy może nie pojawi się jakiś rabat na nowego Windowsa w sam Black Friday 2022 lub Cyber Monday 2022.