Sigma wśród laptopów teraz kilkaset złotych taniej

Sigma to Młodzieżowe Słowo Roku 2024 i było pewne, że działy PR od razu wykorzystają je w swojej komunikacji marketingowej. Acer już to zrobił, ogłaszając promocję na laptopy Acer Chromebook Plus 514 i Chromebook Plus 515. Według niego „to sigma wśród laptopów”.

Acer Chromebook Plus 514 i Chromebook Plus 515 – specyfikacja

Oba modele łączy wiele. Przede wszystkim nie mają one zainstalowanego systemu Windows, tylko ChromeOS, który ma swoje ograniczenia, ale jednocześnie jest często wykorzystywany w segmencie edukacji. Nie tylko tam się jednak sprawdza – z powodzeniem może stać się narzędziem do pracy, a po godzinach do oglądania filmów i grania w gry.

Różnice dotyczą przede wszystkim wielkości wyświetlacza oraz procesora i pojemności dysku SSD PCIe NVMe 4.0. Acer Chromebook Plus 514 ma 14-calowy ekran o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, procesor AMD Ryzen 5 7520C (4 rdzenie, 8 wątków) z grafiką AMD Radeon 610M i dysk 256 GB (choć jest też wersja z 512 GB). Model Chromebook Plus 515 oferuje zaś wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920×1080 pikseli, procesor Intel Core i5-1235U (10 rdzeni, 12 wątków) z grafiką Intel Iris Xe i dysk 512 GB.

Poza tym oba urządzenia są wręcz bliźniakami – oba mają 8 GB RAM LPDDR5X, matowy ekran LED IPS, głośniki stereo i dwa mikrofony, kamerę internetową Full HD i podświetlaną klawiaturę oraz złącza USB 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI i wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe.

Promocja na laptopy Acer Chromebook Plus 514 i Chromebook Plus 515

W momencie polskiej premiery Acer Chromebook Plus 514 kosztował od 2199 złotych, natomiast Chromebook Plus 515 od 2499 złotych. Od dziś, w ramach promocji, oba urządzenia kupicie od 1699 złotych. Oferta dostępna jest w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD i x-kom. W wybranych kupicie za tyle też model Chromebook Plus 514 z dyskiem o pojemności 512 GB.

Gdzie kupić? Acer Chromebook Plus 514 ok. 1699 zł Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Acer Chromebook Plus 515 ok. 1699 zł Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Oprócz laptopa, dostaniecie w zestawie pakiet Google One AI Premium na rok za darmo, a także subskrypcję YouTube Premium na 3 miesiące oraz darmowy dostęp do Photoshopa w przeglądarce i Adobe Express Premium, również na 3 miesiące.

Oba urządzenia objęte są 36-miesięczną gwarancją producenta.