Promocja z podwójnym profitem: ciesz się nową grą i gadżetem, który dostaniesz w prezencie!

Sklep Media Expert przygotował kolejną promocję, tym razem skupioną na grach wideo i gadżetach z nimi związanymi. Co możecie zyskać w ramach tej oferty i jak z niej skorzystać?

Promocja Gadżetobranie w Media Expert

Media Expert to jeden z liderów sprzedaży gier w Polsce – w zeszłym roku sklep ten sprzedał ponad milion gier w naszym kraju! To naprawdę niezły wynik, który zapewne wielu z Was nie dziwi ze względu na częste i kuszące promocje w tym sklepie. Pora na kolejną z nich, czyli Gadżetobranie.

Reklama

Jeśli mieliście w planach kupno nowej gry, to polecam przyjrzeć się ofercie Media Expert, bowiem jest duża szansa, że dzięki temu (całkowicie za darmo!) dostaniecie w prezencie do Waszego zamówienia ciekawy gadżet związany z grami. Promocja obejmuje znaczną część growego asortymentu sklepu Media Expert – wystarczy, że kupicie wybraną przez siebie grę na konsolę lub PC i dobierzecie do niej gratisowy przedmiot.

Promocja pozwala na przykład kupić grę Animal Crossing: New Horizons na Nintendo Switch i bez żadnych dodatkowych opłat dobrać do zamówienia „Zestaw gadżetów CENEGA Mystery Gamers Pack”, który bez promocji kosztuje prawie 70 złotych!

Zamiast zbiorowych pudełek z gadżetami, można również dobrać jeden konkretny przedmiot, jak chociażby oficjalną czapkę z Cyberpunk 2077 czy Wiedźmiński amulet z Wiedźmina 3: Dziki Gon. W ofercie Media Expert znajdziecie też kilka steelbooków, zatem warto zobaczyć, czy nie wpadnie Wam w oko coś ciekawego.

Jak skorzystać z promocji Media Expert?

To banalnie proste – musicie po prostu wybraną przez siebie grę dodać do koszyka, a potem dołożyć do niego interesujący Was gadżet i użyć kodu rabatowego P-10011. Promocja obejmuje grubo ponad 800 gier i prawie 90 gadżetów, tak więc każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie.

Ja sam rozważam powiększenie swojej kolekcję winyli o ścieżkę dźwiękową z A Plague Tale Innocence (które kiedyś miałem okazję nawet zrecenzować). Płyta winylowa gratis do gry? Brzmi to jak bardzo opłacalna propozycja!

Promocja obowiązuje do 1 czerwca 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.

Regulamin promocji „GADŻETOBRANIE – Odbierz wybrany gadżet gamingowy gratis!” (PDF)