Kupujesz w Media Markt, tankujesz taniej na BP

Zakupy w Media Markt mogą się teraz opłacać nie tylko ze względu na promocje na elektronikę, które możecie złapać w tym elektromarkecie. Teraz sieć sklepów połączyła siły ze stacjami paliw BP. Dzięki temu klienci zyskują realną korzyść również przy tankowaniu. Jakie są dokładne warunki najnowszej promocji?

Robisz zakupy i zgarniasz kasę na tankowanie

Od 19 do 25 czerwca 2025 roku klienci Media Markt, którzy należą do programu lojalnościowego myMediaMarkt, mogą liczyć na dodatkową gratyfikację. Oczywiście dotyczy to także osób, które założą konto w tym programie dopiero teraz.

Za każde jednorazowe zakupy w elekromarkecie o wartości minimum 500 złotych, niezależnie od tego, czy zrobione w sklepie stacjonarnym, online czy przez aplikację mobilną, klienci otrzymają kod rabatowy o wartości 50 złotych. Kod ten można zrealizować na stacjach BP na trzy sposoby: tankując paliwo, korzystając z myjni BP Carwash albo robiąc zakupy w Wild Bean Cafe.

To prosty mechanizm – wydajesz 500 złotych, dostajesz 50 złotych zniżki na kolejne zakupy, tym razem jednak nie w Media Markt, ale na stacji benzynowej. Bony rabatowe wydawane są w nominałach 50 złotych, 100 złotych i 200 złotych. Trzeba jednak pamiętać o ważnym warunku. Otrzymany kod można wykorzystać tylko w okresie od 1 lipca do 14 września 2025 roku. Oznacza to, że zniżkę można zrealizować dopiero za kilka tygodni od zakupu, ale jest wystarczająco dużo czasu, by z niej skorzystać.

Warto też zaznaczyć, że promocja dotyczy tylko zarejestrowanych użytkowników programu myMediaMarkt. Kto nie jest zapisany, nie dostanie rabatu, nawet jeśli spełni inne warunki. Na szczęście program lojalnościowy można aktywować bezpłatnie, zarówno przed zakupem, jak i w jego trakcie.

źródło: BP

Są też pewne ograniczenia nowej promocji

Choć promocja wydaje się atrakcyjna, warto przyjrzeć się jej z bliska. Po pierwsze, kod rabatowy można wykorzystać tylko jeden raz. Nie da się go dzielić między różne zakupy. Po drugie, mimo że promocję można łączyć z innymi ofertami Media Markt, nie ma gwarancji, że będzie się to opłacać przy każdym produkcie.

W regulaminie promocji znajduje się także zapis, że możliwa maksymalna wartość kodów rabatowych na BP, którą można otrzymać, wynosi 2000 złotych. Oznacza to, że za każde zakupy w Media Markt, których wartość przekroczy 20000 złotych i tak będą nagradzane maksymalnie bonami o wartości 2000 złotych.

Sam pomysł na promocję wydaje się być trafiony. W obliczu rosnących cen paliw możliwość obniżenia rachunku o 50 złotych, nawet jednorazowo, jest konkretną zachętą. Zwłaszcza że można z niej skorzystać również na inne usługi, np. myjnię czy kawę w Wild Bean Cafe, a fakt, że akcja obejmuje również osoby, które dopiero teraz zapiszą się do programu myMediaMarkt, to sposób na pozyskanie nowych klientów wydaje się skuteczny.

Czy brzmi uczciwie? Zdecydowanie tak, o ile spełnimy wszystkie warunki i mamy realny plan, by zniżkę wykorzystać. Jeśli tak, to zakup nowej suszarki czy słuchawek może być też zastrzykiem oszczędności przy najbliższym tankowaniu.