Meta prezentuje nowe inteligentne okulary. Co potrafią?

Meta zaprezentowała nowe inteligentne okulary stworzone we współpracy z marką Oakley – Oakley Meta HSTN. To kolejny krok firmy w stronę tworzenia ubieralnych urządzeń napędzanych sztuczną inteligencją. Co potrafią te okulary?

Co potrafią inteligentne okulary Oakley Meta HSTN?

Oakley Meta HSTN, bo tak nazywa się nowy model, to pierwsze inteligentne okulary Meta sygnowane marką znaną głównie z produktów dla sportowców. Nowość nie jest jednak przeznaczona wyłącznie na boisko czy do biegania. To uniwersalne urządzenie, które może towarzyszyć użytkownikowi przez cały dzień. Warto tu wspomnieć o klasie odporności na zachlapania IPX4.

Na pokładzie znajdziemy ulepszony aparat o rozdzielczości 12 Mpix, zdolny do nagrywania wideo w rozdzielczości 3K. Producent zastosował także zestaw pięciu mikrofonów, które mają zapewniać wysoką jakość dźwięku zarówno przy nagrywaniu, jak i rozmowach głosowych.

Oakley Meta HSTN (źródło: Meta)

W okularach została zamontowana dioda LED, która automatycznie aktywuje się podczas nagrywania. Meta chce dać tym jasno do zrozumienia, że prywatność osób postronnych ma znaczenie, ponieważ jeśli dioda jest zakryta, okulary automatycznie informują, że nagrywanie jest niemożliwe do czasu jej odsłonięcia.

To oczywiście nie wszystko. Nowy sprzęt oferuje „immersyjny dźwięk” dzięki wbudowanym głośnikom typu open-ear. Oznacza to, że użytkownik słyszy muzykę czy rozmówcę, ale wciąż zachowuje pełną świadomość tego, co dzieje się w otoczeniu. Wsparcie dla platform takich jak Spotify, Apple Music czy Amazon Music umożliwia słuchanie ulubionych treści bez założonych słuchawek.

Za interakcję urządzenia z użytkownikiem odpowiada Meta AI, który pełni tu rolę osobistego asystent, z którym można się komunikować głosowo. Wszystko to kontroluje się za pośrednictwem aplikacji Meta AI na smartfonie, która pozwala m.in. zarządzać multimediami, udostępniać treści i konfigurować ustawienia.

Co ciekawe, okulary oferują też integrację z komunikatorami. Możemy za ich pomocą odbierać połączenia, wysyłać wiadomości w Messengerze czy WhatsAppie, a także prowadzić wideorozmowy z wykorzystaniem wbudowanej kamery.

Na jednym ładowaniu okulary działają nawet do ośmiu godzin, a etui z funkcją powerbanku zapewnia dodatkowe 48 godzin użytkowania. Szybkie ładowanie pozwala naładować baterię do 50% w zaledwie 20 minut.

Okulary wyposażono też w szereg funkcji ułatwiających obsługę osobom niedowidzącym, niesłyszącym czy z ograniczeniami ruchowymi. Wystarczy głos, by wykonać połączenie, zrobić zdjęcie czy wysłać wiadomość. Co więcej, Meta AI potrafi dostarczać opisy otoczenia i łączyć użytkownika z siecią Be My Eyes.

Ile trzeba zapłacić za Okaley Meta HSTN?

Wersja specjalna okularów Oakley Meta HSTN wyceniona została na 499 dolarów (~1850 złotych), natomiast standardowy wariant ma kosztować 399 dolarów (~1480 złotych).

Warto też przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy Meta eksperymentuje z inteligentnymi okularami. Wcześniej na rynku pojawiły się okulary Meta Ray-Ban, które cieszą się ogromną popularnością wśród twórców internetowych. Tym razem, dzięki kooperacji z Oakley i wsparciu technologii Meta, użytkownicy otrzymują produkt o zdecydowanie szerszych możliwościach.