Świetna oferta Humble Bundle – zestaw bardzo dobrych gier już za niecałe 5 złotych

Tanich gier nigdy za wiele. Humble Bundle to strona oferująca niedrogie pakiety kluczy do gier komputerowych, a wszystkie pieniądze zebrane ze sprzedaży trafiają bezpośrednio do wybranej organizacji charytatywnej. Tym razem propozycja jest wyjątkowo atrakcyjna, a fundusze zostaną przekazane do International Medical Corps.

Paczka powstała we współpracy z 2K i została podzielona na trzy, zależne od ceny minimalnej, progi zawierające inne produkcje. Kupując próg z wyższej półki cenowej otrzymujemy całą zawartość oferowaną w tych wcześniejszych. Zakupu dokonać możecie na platformie Humble Bundle. Oferta dostępna jest do 23 kwietnia 2020 roku, do godziny 19:00, a wszystkie gry sprzedawane są w formie klucza na platformę Steam.

Pierwszy próg – około 4,5 zł

Gwiazdą najniższego progu jest zdecydowanie Spec Ops: The Line. Jest to niepozorna na pierwszy rzut oka strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, która opowiada historię operacji wojskowej w Dubaju. Choć pod względem rozgrywki nie uświadczymy tu niczego nadzwyczajnego, to opowiadana historia jest bardzo zaskakująca i momentami skłania do dłuższych refleksji na temat sensowności konfliktów międzynarodowych. Polecam!

W paczce znajdziemy też The Darkness II, czyli klimatyczną produkcję FPS w klimatach horroru, a także Carnival Games VR i kultowe Sid Meier’s Pirates!

Drugi próg – około 50 złotych

Nieco droższy zestaw, poza całą zawartością poprzedniego progu, zawiera m.in. Bioshock: The Collection, czyli wszystkie odsłony i dodatki do jednej z najlepiej ocenianych serii pierwszoosobowych strzelanek wszech czasów. Chyba nie ma gracza, który nie słyszałby o fantastycznych miastach Rapture i Columbia zaprezentowanych przez deweloperów z 2K. To pozycja obowiązkowa dla każdego fana gier wideo, a dodatkowym atutem niech będzie fakt, że owa kolekcja zawiera również zremasterowane wersje gier.

Poza tym w pakiecie znajdziemy The Golf Club 2019, NBA 2K Playgrounds 2 i dość wiekowe, choć wciąż szalenie dobre Sid Meier’s Civilization III: Complete.

Trzeci próg – około 86 złotych

Ostatni próg zawiera wszystkie najważniejsze gry wydane przez 2K w ciągu ostatnich lat. Według mnie najbardziej interesującą pozycją jest Borderlands: The Handsome Collection, na którą składa się druga część serii oraz jej kontynuacja – The Pre Sequel wraz ze wszystkimi dodatkami. Gry były swoistymi przodownikami gatunku looter-shooter i przetarły szlaki takim produkcjom, jak Destiny czy Outriders.

W zestawie otrzymamy również pierwszą odsłonę serii Borderlands w wersji Game of the Year Enhanced, a także XCOM: Enemy Unkown Complete Edition, WWE 2K20 i NBA 2K20. Do tego oczywiście zawartość wszystkich tańszych progów.

Jest w czym wybierać, a nawet jeśli nie wszystkie oferowane gry nas interesują, to warto rozważyć wsparcie organizacji. W dobie epidemii każda, nawet drobna kwota przyda się do pomocy pracownikom służb zdrowia.

