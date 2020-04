Master of Orion: Conquer The Stars za darmo za wygranie bitwy w World of Tanks

Akcja #zostańwdomu ogarnęła już praktycznie każdą branżę – w tym gier wideo. Inicjatywa wchodzi w życie m.in. poprzez liczne rozdawnictwa, akcje promocyjne czy wydarzenia wewnątrz najpopularniejszych produkcji. Na promowanie spędzania kwarantanny w domu zdecydowała się również firma Wargaming, która postanowiła rozdać jeden z wydanych przez siebie tytułów.

Świetna strategia do odebrania za darmo

Do 23 kwietnia 2020 roku za rozegranie zwycięskiego meczu w World of Tanks, gracze będą nagradzani pełną wersją gry Master of Orion: Conquer The Stars w cyfrowej wersji kolekcjonerskiej na platformie Wargaming.net Game Center. Oferowane wydanie gry zawiera dodatek Revenge of Antares, rasę The Terran Khanate i zestaw floty retro. Poza samą grą, osoby zaangażowane w akcje otrzymają elementy do personalizacji swoich czołgów.

Gatunek gier strategicznych 4X jest dość hermetyczny i bardzo ciężko znaleźć perełkę wśród tych najbardziej znanych produkcji. Master of Orion: Conquer The Stars prezentuje cechy typowe dla przedstawicieli tego typu gier, choć jest to seria istniejąca na rynku dużo dłużej niż większość jej konkurentów. Tradycja Master of Orion kontynuowana jest od 1993 roku, a twórcy Conquer The Stars aktywnie współpracowali z osobami odpowiadającymi za oryginał.

Zalecane wymagania gry prezentują się następująco:

Procesor i5 2,8 GHz lub Athlon X4 3,0 GHz,

4 GB pamięci RAM,

Karta graficzna NVIDIA GTX 560, ATI 5870 lub odpowiedniki z minimum 1 GB pamięci VRAM,

Przynajmniej 15 GB wolnej przestrzeni na dysku.

Gra dostępna jest w polskiej, kinowej wersji językowej.

Obecność coraz większych wydawców w akcjach promujących spędzanie czasu w domu najwyraźniej przynosi pozytywne skutki dla ich biznesu. Swoje rekordy aktywnych graczy pobiły w ostatnim czasie takie produkcje, jak War Thunder czy Counter Strike: Global Offensive.

Ogromna aktywność graczy nie zawsze oznacza same profity. Na serwerach niektórych tytułów MMO pojawiają się użytkownicy, którym kwarantanna udzieliła się zdecydowanie zbyt mocno i postanowili przekuć realną frustrację na inne osoby spędzające czas wolny w wirtualnym świecie.

