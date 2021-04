Świetna decyzja! Huawei obniża ceny wymiany baterii w wybranych smartfonach, tabletach i laptopach

Czas niestety nie działa na korzyść akumulatorów w urządzeniach mobilnych. Często jednak wystarczy wymiana baterii, aby dać im drugie życie, bo reszta podzespołów wciąż ma się znakomicie. Od teraz usługa ta będzie tańsza w przypadku wybranych smartfonów, tabletów i laptopów marki Huawei.

Wymiana baterii to często znacznie bardziej korzystna opcja niż kupno nowego urządzenia. Fakt, w przypadku większości sprzętów, czy to smartfonów, czy laptopów, nie można dokonać jej samodzielnie, tylko trzeba zanieść pacjenta do serwisu (najlepiej autoryzowanego), jednak często warto to zrobić – zarówno ze względów ekonomicznych, jak i w celu ochrony środowiska naturalnego. Produkcja elektroniki oraz elektrośmieci są bowiem dla niego wyjątkowo niekorzystne, a niekiedy wręcz zabójcze.

Tańsza wymiana baterii w wybranych smartfonach, tabletach i laptopach marki Huawei. Ile teraz kosztuje?

Użytkownicy często korzystają ze swoich smartfonów dłużej niż dwa lata. Okres użytkowania tabletów i laptopów jest jeszcze dłuższy, ale prędzej czy później przychodzi taki moment, że konieczna jest wymiana baterii, żeby móc dalej komfortowo używać posiadany sprzęt. Najlepiej zrobić to w autoryzowanym serwisie producenta, aby mieć pewność, że usługa zostanie wykonana profesjonalnie i z wykorzystaniem oryginalnych części.

Teraz posiadacze wybranych urządzeń marki Huawei będą mogli wymienić zużyte akumulatory w niższych cenach. W przypadku smartfonów usługa ta będzie kosztować 99 złotych, tabletów – 139 złotych, a laptopów – 199 złotych. Co ważne, nie jest to czasowa promocja – oferta ma być dostępna do odwołania.

źródło: Huawei

Oferta jest skierowana do posiadaczy urządzeń, których gwarancja już wygasła. Są to m.in. smartfony z serii P30 i P20 oraz Mate 20 i Mate 10, tablety MediaPad M5 Lite i MediaPad T3, a także modele laptopów z 2018 roku. Pełną listę sprzętów, które kwalifikują się do wymiany akumulatora w obniżonej cenie, można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej Huawei.

Wymiana baterii dostępna jest w wybranych salonach serwisowych Huawei oraz za pośrednictwem bezpłatnej usługi door-to-door. Producent podkreśla, że każde urządzenie wraca do klienta wyczyszczone i zdezynfekowane.