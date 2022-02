Fajny laptop do wyrwania o 700 złotych taniej – tylko w ten weekend

Huawei często serwuje nam ciekawe promocje, czy to w ofertach przedsprzedażowych, czy – jak teraz – w przypadku regularnej sprzedaży. Tym razem firma kusi weekendową promocją, w ramach której możemy wyrwać solidny sprzęt i zaoszczędzić nieco gotówki. W ofercie znajdziemy przede wszystkim laptopa Huawei MateBook D14 (2020), którego możemy kupić o 700 złotych taniej.

Weekendowa promocja Huawei – do kupienia MateBook D14 o 700 złotych taniej

Na oficjalnej stronie internetowej sklepu Huawei trwa weekendowa promocja. Firma przygotowała dla nas kilka fajnych ofert, z czego najciekawszą jest zdecydowanie ta na laptopa Huawei MateBook D14.

Wersja urządzenia, o której mowa, obejmuje solidną specyfikację – procesor Intel Core i3-10110U z kartą graficzną Intel UHD Graphics, który nie pobiera zbyt wiele mocy, a zapewnia bardzo rozsądną wydajność. Ten sparowany został z 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 oraz 256 GB przestrzeni na dysku SSD.

Ponadto, laptop ma 14-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii IPS, pracujący w rozdzielczości FullHD – 1920 x 1080 pikseli. W środku znajduje się także klawiatura pozbawiona sekcji numerycznej oraz czytnik linii papilarnych zaszyty w przycisk power.



Całość prezentuje się naprawdę zgrabnie. Jest to kompaktowa konstrukcja (waży jedynie 1,43 kg) idealna do pracy czy nauki. Urządzenie jest zasilane przez baterię o pojemności 56 Wh, która – w połączeniu z niskonapięciowym procesorem – powinna zagwarantować cały dzień pracy. Mimo cienkiej budowy, na pokładzie MateBooka D14 nie zabrakło dwóch portów USB A, złącza HDMI, USB-C oraz Combo Jack 3,5 mm.

Regularna cena laptopa wynosi 2699 złotych (w niektórych sklepach aktualnie 2499 złotych), a w promocji, która trwa do 20.02 do godziny 21:00, możemy „wyrwać” go za jedynie 1999 złotych, czyli o 700 złotych taniej. Jest to dobra oferta, zważywszy na stosunek ceny do możliwości urządzenia.

Co więcej, kupno laptopa Huawei daje nam możliwość dokupienia myszy bezprzewodowej o wartości 179 złotych, za jedynie 9 złotych. Z ciekawszych promocji wymieniłbym także router Huawei WiFi AX2, który w ten weekend kosztuje 99 złotych, czyli o 50% mniej.