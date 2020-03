Aplikacja Fitbit oferuje trzy miesiące bezpłatnych treningów w ramach abonamentu Premium

Ponieważ zasady panujące podczas stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wymuszają na nas ograniczenie wychodzenia z domów, wycieczki do siłowni czy na bieżnię praktycznie odpadają. W związku z tym można podjąć postanowienia dotyczące ćwiczeń, które nie narażają nas na kontakt z innymi ludźmi. Może w tym pomóc darmowa wersja Premium aplikacji Fitbit.

W obecnych okolicznościach trudno myśleć o tym, żeby pozostać fit, kiedy podjęcie się ćwiczeń tam, gdzie przybywają inni ludzie mogłoby nas narazić na infekcję wirusową. Nie oznacza to jednak, że musimy z miejsca stać się kanapowymi wylegiwaczami (choć darmowe gry same się nie ograją). Można wciąż być aktywnym. Z takiego założenia wychodzi Fitbit, który udostępnił za darmo 90-dniowy dostęp do funkcji Premium w swojej aplikacji. Normalnie okres próbny Premium kończy się po 7 dniach.

Bezpłatne dodatki w aplikacji Fitbit

Każdy użytkownik apki Fitbita będzie mógł skorzystać z 40 nowych elementów, które zostaną przeniesione z sekcji Premium do części darmowej.

Ponadto firma oferuje możliwość przetestowania konta Premium przez 90 dni bez żadnych haczyków. Zawiera ono spersonalizowane informacje na temat naszego zdrowia, wskazówki co do aktywności, zaawansowane narzędzia do monitoringu snu, programy ćwiczeń dostosowywane do naszego trybu życia i pakiet ponad 150 treningów przygotowanych przez specjalistów.

Informację o promocji możemy znaleźć w aplikacji Fitbit na Androida i iOS. Ważne jest, by przed upłynięciem 90 dni wyłączyć opcje Premium, jeśli nie chcemy, by nasze konto zostało obciążone kwotą 47,99 zł – bo tyle kosztuje miesięczny dostęp do zaawansowanych funkcji.

90-dniowy bezpłatny okres próbny oferuje także Fitbit Coach – aplikacja, dzięki której możemy odtwarzać strumieniowo klipy z treningami.

Apkę Fitbit pobierzecie na Androida i iOS. Również Fitbit Coach dostępne jest w sklepie Google Play i App Store.

źródło: Fitbit

