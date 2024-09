Cashback po zakupie smartfonów Sony. Przy tych cenach zwrot powinien być wyższy

Marka Sony rusza z nową promocją. Kupując jeden z tegorocznych smartfonów z serii Xperia 1 VI lub Xperia 10 VI można odzyskać nawet 800 złotych. Gdzie można skorzystać z promocji?

Co potrafią najnowsze telefony marki Sony?

Marka Sony zaprezentowała nowe smartfony w maju 2024 roku. Do portfolio dołączyła najbardziej wyczekiwana seria Xperia 1 VI oraz Xperia 10 VI, zaliczająca się do kategorii średniej półki.

Sony Xperia 10 VI (źródło: Sony)

Sercem modelu Xperia 10 VI jest procesor Snapdragon 6 Gen 1. Sprzęt ten wyróżnia się kompaktowym rozmiarem oraz lekkością – waży zaledwie 164 gramy. Smartfon został wyposażony w OLED-owy ekran o przekątnej 6,1 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz został wykończony szkłem Gorilla Glass Victus. W dniu premiery model ten wyceniono na 1900 złotych.

Z kolei Xperia 1 VI to urządzenie oparte o procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Wyświetlacz został wykonany w technologii OLED powered by Bravia i osiąga 6,5 cala. Ekran obsługuje rozdzielczość ekranu Full HD+ oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Ten model telefonu otrzymał wyjątkowe możliwości fotograficzne. Sprzęt wyposażono w aparat złożony z trzech obiektywów: ultraszerokiego z matrycą 12 Mpix, głównego z matrycą 48 Mpix oraz teleobiektywu z sensorem 12 Mpix. Telefon ten przetestowaliśmy na łamach portalu. Podczas premiery Xperia 1 VI został wyceniony na 6500 złotych.

Sony Xperia 1 VI (źródło: Sony)

Kup smartfon i odzyskaj nawet 800 złotych

Tegoroczne telefony z serii Sony Xperia są teraz dostępne w promocji. W ramach akcji japońska marka pozwala na zdobycie cashbacku. W przypadku modelu Xperia 10 VI dostępnego w kolorze czarnym, białym i niebieskim możliwe jest odzyskanie 200 złotych. Natomiast kupując model Xperia 1 VI w wersji czarnej, khaki lub srebrnej można otrzymać 800 złotych zwrotu.

Choć wygląda to na okazję, nie jest to jakaś szczególnie kusząca propozycja, biorąc pod uwagę, że aktualne ceny droższego modelu to wciąż grubo ponad 6000 złotych. Konkurencja radzi sobie lepiej z promowaniem swoich produktów, Sony.

8 Ocena

Promocja obowiązuje do 29 września 2024 roku. Zakupiony produkt należy zgłosić na stronie promocji. Wniosek o cashback można złożyć od 16 września do 27 października br. Co istotne – wypełniony formularz można przesłać dopiero po upływie 14 dni od daty zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zwrot zostanie przekazany na numer konta podany w zgłoszeniu. Z promocji można skorzystać w oficjalnym sklepie producenta oraz w wybranych sieciach handlowych.

W świecie technologicznym pojawiły się też smutne wieści. Podczas konferencji prasowej marka Sony ujawniła, że w tym roku nie pojawią się nowe modele z serii Xperia 5 VI. Jest to zła informacja, szczególnie dla fanów kompaktowych smartfonów, z ekranami o przekątnej 6,1 cala.