Apple iPhone XR nigdy nie był tak tani. Kusząca cena!

Chyba nie było dotąd lepszej okazji na to, by dołączyć do grona osób użytkujących smartfon z logo jabłuszka na obudowie. Choć iPhone XR ma już na karku dwa lata, warto go wziąć pod uwagę – zwłaszcza, gdy pojawia się w promocjach takich jak ta.

iPhone XR – cudowne dziecko Apple

Apple iPhone XR miał swoją premierę we wrześniu 2018 roku. W ciągu kilku miesięcy stał się najlepiej sprzedającym się modelem smartfona na świecie, wyprzedzając modele konkurencji oraz droższe iPhone’y. Nic dziwnego – ten sprzęt był wtedy prawdziwą sensacją, ponieważ Apple nigdy nie miało w swojej ofercie telefonu o tak niskim progu wejścia w ekosystem.

„Patrz, tego XR będziemy sprzedawać nawet po dwóch latach w promocjach za 2 koła”

Jak to iPhone’y, również XR długo trzymał cenę. Dziś specyfikacją już nie powala – najgorzej zestarzał się chyba główny aparat fotograficzny z matrycą 12 Mpix i 3 GB pamięci RAM. Wciąż jednak otrzymuje najnowsze wydania systemu operacyjnego iOS, co może być najważniejszym powodem, dla którego ktoś zdecyduje się na zakup dwuletniego iPhone’a XR.

Apple iPhone XR za 2180 zł

W sklepie Media Expert znajdziemy promocję, w której nowy iPhone XR z 64 GB pamięci wewnętrznej będzie kosztował nas tylko 2180 złotych. To najniższa cena za ten smartfon od początków jego dystrybucji w naszym kraju. Na stronie Apple za ten model trzeba wciąż dać 2599 złotych.

Jedyny szkopuł w powyższej ofercie dotyczy tego, że cena 2180 złotych dotyczy wyłącznie żółtej wersji. Inne opcje kolorystyczne są droższe. Jeśli więc nie przeraża nas kanarkowa barwa iPhone’a, może to być całkiem niezły skok w ekosystem Apple.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

To ciekawa propozycja zwłaszcza dla tych, którym nie zależy zbyt mocno na najwyższej jakości zdjęciach, a chcieliby sprawdzić działanie systemu iOS 14 na własnej skórze i cieszyć się jego regularnymi aktualizacjami w przyszłości.

Promocję w Media Expert znajdziecie tutaj