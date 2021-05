3 miesiące Spotify Premium za darmo! Wraca świetna promocja

Spotify regularnie, co jakiś czas, przygotowuje promocje, dzięki którym można zaoszczędzić na kosztach subskrypcji. Teraz ponownie mamy z taką do czynienia – użytkownicy mogą korzystać z wersji Premium przez trzy miesiące za darmo! Kto może skorzystać z tej oferty? Są bowiem pewne ograniczenia…

Szwedzki serwis streamingowy cały czas zyskuje nowych użytkowników. I nic w tym dziwnego, ponieważ już mało kto ściąga pliki muzyczne z internetu i wgrywa je do pamięci odtwarzacza mp3. Do tego kolejne pokolenia dorastają i zaczynają korzystać ze streamingu, bo to dla nich coś tak naturalnego jak stały dostęp do internetu. Nie wszyscy jednak płacą za pakiet Premium, co nie jest na rękę Szwedom, dlatego ponownie starają się zachęcić do włączenia go.

Reklama

Promocja: Trzy miesiące Spotify Premium za darmo

Spotify to już nie tylko serwis do słuchania muzyki, bo są w nim dostępne również podcasty. Na dodatek szwedzka platforma stale rozbudowuje ofertę tych ostatnich, w tym o materiały ekskluzywne, niedostępne u konkurencji.

W wersji bezpłatnej odtwarzane materiały są przerywane reklamami, co bywa uciążliwe, podobnie jak brak możliwości odtwarzania wybranego utworu i ograniczona liczba pominięć w ciągu godziny. Są jednak playlisty, których ww. ograniczenia nie dotyczą.

To swoją drogą zaskakujące, ponieważ może to zniechęcać wiele osób do wykupienia pakietu Premium. Najnowsza promocja może je jednak do tego skusić, ponieważ dzięki niej mogą korzystać ze Spotify Premium Individual (tj. dla jednego użytkownika) za darmo przez trzy miesiące. Po tym okresie, jeśli nie zrezygnuje się z subskrypcji, za każdy kolejny miesiąc będzie pobierane z karty 19,99 złotych.

Promocja: 3 miesiące Spotify Premium za darmo dla nowych subskrybentów

Promocja skierowana jest wyłącznie dla użytkowników, którzy nie korzystali jeszcze z pakietu Premium. Jeśli już to robiliście, również jednak możecie skorzystać z preferencyjnej oferty, w ramach której zapłacicie za trzy miesiące tyle, ile za jeden, czyli 19,99 złotych. Jest tylko jeden warunek – nie możecie mieć aktywnej subskrypcji Premium i nie zrezygnowaliście z niej po 26 kwietnia 2021 roku.

Promocja dostępna jest zarówno w aplikacji na urządzenia mobilne, jak i na stronie internetowej serwisu. Oferta jest ważna do 22 czerwca 2021 roku.