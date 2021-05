IBM wyprodukował pierwszy na świecie chip w procesie technologicznym 2 nm

Giganci technologiczni wciąż starają się tworzyć coraz lepsze podzespoły o wyższej wydajności i niższym poborze energii. Dokonują tego m.in. poprzez wykorzystywanie bardziej zaawansowanych procesów technologicznych. Choć wielu z nich obecnie bazuje na 5 nm lub 7 nm litografii, IBM postanowiło zrobić spory krok naprzód i stworzyć pierwszy na świecie chip w 2 nm.

Nawet do 45% większa wydajność

Choć może się wydawać, że przełom dokonany przez IBM w rzeczywistości zmienia bardzo niewiele, różnica pomiędzy procesorem siedmio- oraz dwunanometrowym może być dość spora. Jak podaje producent, nowy chip może osiągać nawet o 45% większą wydajność lub zużywać do 75% mniej energii niż obecnie wykorzystywane układy.

Wafel krzemowy wyprodukowany przez IBM w litografii 2 nm (źródło: IBM)

IBM wymienia również kilka przykładów na to, w jaki sposób niższy proces technologiczny może zmienić korzystanie z urządzeń elektronicznych. Jak podaje, smartfon wykorzystujący taki procesor mógłby trzymać na baterii nawet do czterech dni, zaś laptopy i komputery stacjonarne z pewnością wykorzystałyby dodatkową wydajność do jeszcze szybszego przetwarzania danych w aplikacjach.

Oprócz tego, nowe chipy mogą się przyczynić do zmniejszenia śladu węglowego centrów danych. Obecnie serwerownie odpowiadają za 1% globalnego zużycia energii, lecz zmiana wykorzystywanych w nich procesorów na wyprodukowane w litografii 2 nm mogłaby znacznie obniżyć ten odsetek.

Większa wydajność to również krótszy czas reakcji, dzięki czemu samochody i inne autonomiczne pojazdy mogłyby jeszcze szybciej wykrywać obiekty i zagrożenia na drodze.

(źródło: IBM)

Warto wspomnieć, że procesory produkowane obecnie przez Samsunga czy TSMC wykorzystują proces technologiczny 5 nm, zaś Intelowi dopiero niedawno udało się przejść na architekturę 7 nm. Według danych zaprezentowanych przez AnandTech, nowy chip IBM mieści kilkukrotnie więcej tranzystorów niż konkurencyjne rozwiązania obecnie wykorzystywane na rynku.

Kiedy pierwsze procesory w litografii 2 nm pojawią się w sklepach?

Choć nowe rozwiązanie zostało już zaprezentowane przez producenta, jest to na razie tylko informacja o pomyślnym wyprodukowaniu chipa w litografii 2 nm. Na masową produkcję takich procesorów i ich wprowadzenie na rynek będziemy musieli jeszcze poczekać… i to najprawdopodobniej kilka lat.