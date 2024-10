Jajowate twarze i Kanye West w EA Sports FC 25. Tego jeszcze nie było!

Electronic Arts postanowiło nas w tym roku zaskoczyć nie tylko niedopracowaną, nową EA Sports FC 25, ale również dość… interesującym kreatorem w trybie kariery. Twórcy oddali w ręce graczy dość spore możliwości dostosowywania wyglądu m.in. twarzy, a że fantazja społeczności nie zna granic, to dość szybko powstały m.in. karykatury.

Karykatury w EA FC 25

Recenzowane przeze mnie ostatnio EA Sports FC 25 zaskakuje mnie każdego dnia. Od absurdalnego gameplay’u podczas pierwszego FUT Champions, przez promowanie taktyki z pięcioma obrońcami, aż po karierę jednego zawodnika. W tym zapomnianym przez świat trybie, który EA próbuje nieudolnie wskrzesić, można w tym roku dość mocno pobawić się tworzeniem postaci.

Deweloperzy postanowili nie ograniczać naszych możliwości i w ręce społeczności oddali bardzo rozbudowany kreator. Zmieniać można prawie każdy aspekt takich części twarzy jak dolna i górna część oczodołów, obie brwi wyregulować osobno, a także zniekształcić np. tylko prawy policzek. Możliwości jest sporo, więc szybko przerodziło się to w całą masę mniej lub bardziej ciekawych tworów bądź karykatur. Odwzorowany został nie tylko np. Kanye Weast, ale również stworzono coś, co przypomina kosmitę.

Zanim przejdę do zaprezentowania swoich dzieł, to zerknijcie jeszcze na ten filmik, gdzie pokazano całą gamę zmian:

Karykatura i Kanye West w EA Sports FC 25

Przyznajcie, że nie spodziewaliście się zobaczyć Kanye’go Westa w EA Sports FC 25. No cóż, ja również, ale okazuje się, iż zrobienie jego podobizny wcale nie jest takie trudne. Zajęło mi to około 15 minut razem z poradnikiem z YouTube’a. Okej, może nie jest to 1:1 Kanye West, a bardziej chińska podróba z AliExpress, ale musicie przyznać, że nieco go przypomina:

Proces powstawania podobizny Kanye’go Westa Podróba Kany’ego Westa Inna podróba Kany’ego Westa Kanye West w EA Sports FC 25 (źródło: Maciej Paszkiewicz / Tabletowo.pl)

Bawiąc się kreatorem przez około godzinę stworzyłem też kilka mniej karykaturalnych, ale nieco zabawnych postaci. W poniższej galerii znajdziecie też po lewej stronie podgląd różnych opcji, jakie można zmieniać:

Kreator twarzy w EA Sports FC 25 (źródło: Maciej Paszkiewicz / Tabletowo.pl)

A teraz przyszedł czas na proces powstawania „kosmicznej” karykatury. Zajęło mi to już nieco więcej czasu, nawet z poradnikiem, bo ponad 30 minut. Ale efekt jest całkiem zabawny, szczególnie gdy zaczniemy się bawić kolorem włosów czy brwi. Jajowata twarz kosmity w EA Sports FC 25? Nie ma sprawy:

„Kosmita” w EA Sports FC 25 (źródło: Maciej Paszkiewicz / Tabletowo.pl)

Takimi postaciami można rozgrywać karierę jednego zawodnika. To oznacza, że Kanye’em Westem czy „alienem” (nazwijmy tak roboczo powyższą karykaturę) możecie śmiało rozgrywać całe sezony i sterować nimi w trakcie meczów.

Czy zamiast takich rzeczy twórcy mogliby mocniej dopracować gameplay lub kod gry, żeby menu chodziło bez zarzutu? Zapewne tak, ale za to mamy przynajmniej chociaż jeden powód do uśmiechu grając w EA Sports FC 25. ;)