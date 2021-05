Unreal Engine 5 wgniata w fotel! Epic prezentuje możliwości nowego silnika

Firma Epic Games, czyli twórcy najnowszego silnika graficznego Unreal Engine 5, zaprezentowali efekty swojej pracy. Oprócz kilku minutowego filmiku, deweloperzy zdecydowali się udostępnić testową wersję silnika dla twórców gier, animacji i filmów na całym świecie. Prezentacja możliwości UE5 zapiera dech w piersiach!

Epic z możliwościami

Trzeba przyznać, że firma Epic Games ma ostatnimi czasy znakomity okres. Fortnite to istny strzał w dziesiątkę, który zdetronizował PUBG na niebywale trudnym gruncie, jakim są tytuły z kategorii battle-royale. Gra ma gigantyczną baza graczy i przynosi ogromne zyski, nawet pomimo starcia z Apple i kilkoma innymi problemami po drodze. Dodając do tego świetne wyniki Epic Games Store, wydaje się, że spółka może spać spokojnie.

Unreal Engine 5 pokazuje pazur

Najnowsza wersja silnika graficznego od Epic, czyli Unreal Engine 5 została zaprezentowana w ubiegłym roku. Pierwotna data premiery została wyznaczona na koniec 2021 roku, jednakże już teraz wiadomo, że z racji trudniej sytuacji na świecie i okresu, w którym większość deweloperów musiała pracować zdalnie, nie uda się dotrzymać tego terminu. Pełna wersja silnika ma zadebiutować na początku 2022 roku. Teraz natomiast twórcy zdecydowali się oddać UE5 w ręce innych deweloperów – w ramach wczesnego dostępu, aby mogli oni się zapoznać z narzędziem.

Epic Games przygotował szereg zupełnie nowych funkcji, które mają wykorzystać potencjał drzemiący w konsolach najnowszej generacji, jak i najnowszych PC-tach. Możliwości silnika zaprezentowano w ramach krótkiego, grywalnego dema o nazwie Valley of the Ancient. Całość wraz z dokumentacją waży około 100 GB i jest już dostępna dla testerów.

Jedną z najważniejszych nowości Unreal Engine 5 jest technologia o nazwie Nanite, która pozwala budować realistyczne krajobrazy z niespotykaną dotąd ilością geometrycznych detali, co dobrze pokazuje demo silnika. Narzędzie pozwala na import roboczych wersji obiektów w wysokiej rozdzielczości, a także wykonanych skanów terenów, co pozwala unikać długiej i męczącej obróbki, i jednocześnie zachować sporą ilość oryginalnych szczegółów.

Druga znacząca zmiana to debiut systemu Lumen, który oferuje w pełni dynamiczne globalne oświetlenie. Dzięki jego zastosowaniu, twórcy nie będą musieli tworzyć skomplikowanych i czasochłonnych map oświetlenia.

Grafika to jedno, ale ważna jest też wysoka wydajność. Tym zająć się ma system TSR (Temporal Super Resolution), który pozwoli na wyświetlanie obrazu w jakości 4K, na systemach pracujących w dużo niższej rozdzielczości. Funkcja ta zastąpić ma Temporal Anti-Aliasing używany we wcześniejszych wersja silnika. Co bardzo istotne, TSR dostępny będzie także na konsolach najnowszej generacji, a nie tylko na PC.

Unreal Engine 5 ma być bardzo przyjaznym silnikiem dla deweloperów (fot. Epic Games)

Unreal Engine 5 tworzony jest z myślą o najnowszych pecetach i konsolach. Nie znaczy to jednak, że nie skorzystają także posiadacze starszych sprzętów. Nowa odsłona silnika ma działać także na konsolach ubiegłej generacji, w tym na Switchu. Pojawi się także wersja za wsparciem dla Androida, iOS, Maców i Linuxa. Wspomniane technologie Nanite i Lumen będą jednak dostępne wyłącznie na komputerach z Windowsem 10, Xbox Series X/S i PS5.