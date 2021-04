Sony oficjalnie zaprasza na prezentację nowych smartfonów Xperia

Globalna pandemia koronawirusa sprawiła, że producenci smartfonów nie czują się już zmuszeni, by czekać z premierami nowych urządzeń na wydarzenia w postaci międzynarodowych targów elektroniki, bo takie imprezy nie są organizowane fizycznie. Dlatego ogłoszenie kolejnych modeli z rodziny Xperia odbędzie się online.

Idą nowe Xperie

Sony przygotowuje się do zaprezentowania nowych urządzeń z linii Xperia. W opublikowanym ogłoszeniu firma nie precyzuje, o jakich smartfonach mowa, ale już sam fakt, że producent zamierza poświęcić premierze więcej uwagi, zdradza, że może chodzić o topowy model Sony Xperia 1 III.

Wydarzenie odbędzie się w formie prezentacji na żywo, którą Sony transmitować będzie na swoim kanale YouTube w środę 14 kwietnia. Stream powinien ruszyć o godzinie 9.30 rano.

To może być duża premiera

Prezentacje Sony nigdy nie były tak medialnymi wydarzeniami jak premiery nowych iPhone’ów od Apple czy imprezami pokroju Galaxy Unpacked, na których poznawaliśmy flagowe smartfony Samsunga, ale nie znaczy to, że nie ma na co czekać. Jak podają informatorzy, na prezentacji pojawi się nie tylko topowa Xperia 1 III, ale także Xperia 10 III oraz Xperia 5 III. Czy te przewidywania się sprawdzą, to się jeszcze okaże, jednak z pewnością fani marki nie będą mieli na co narzekać.

Sony Xperia 1 III (źródło: @OnLeaks)

O samej Xperii 1 III wiemy już naprawdę sporo. W specyfikacji smartfona – po raz pierwszy w historii urządzeń mobilnych Sony – wystąpi peryskopowy obiektyw z optycznym zoomem. Z pewnością będzie to więc sprzęt dla miłośników fotografii smartfonem. Jeśli chcecie poznać resztę szczegółów dotyczących użytych w urządzeniu podzespołów, odsyłam Was do artykułu Grześka – bardzo ładnie to wszystko podsumował.

Sam czekam na premiery Sony i już się zastanawiam, jakie gadżety firma będzie dodawać w prezencie przy przedsprzedaży – wymarzona akcja to taka, w której gratisem byłoby PlayStation 5! :D