vivo V23e 5G został stworzony po to, by robić piękne i ostre selfie

Robienie selfie weszło większości użytkowników smartfonów w nawyk. vivo doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ jako jedyny producent na świecie ma całą linię smartfonów, które są stworzone właśnie do tego celu – najnowszy vivo V23e 5G również.

Specyfikacja vivo V23e 5G

vivo ma w swojej ofercie wiele smartfonów dla osób, które lubią robić selfie. Jeden z nich, model vivo V21 5G, jest dostępny również w Polsce. Ponadto niedawno na rynku zadebiutował vivo V23e w wersji 4G, a teraz do portfolio marki dołączył vivo V23e 5G.

vivo V23e 5G (źródło: vivo)

Przynależność do serii vivo V zobowiązuje, dlatego smartfon oferuje aparat do selfie o rozdzielczości 44 Mpix z autofokusem, który potrafi automatycznie ustawić ostrość na oczy użytkownika. Posiadacze tego modelu będą mieli do dyspozycji też tryb portretowy, który ma im pomóc „odkryć ich ukryte piękno w odpowiednim świetle”.

Dodatkowymi udogodnieniami są różne filtry do selfie, a także możliwość nagrywania wideo jednocześnie przednim aparatem, jak i tym na panelu tylnym (Dual-View Video). Ponadto vivo dodało funkcję o nazwie Double Exposure, która pozwala nałożyć dwa zdjęcia na siebie.

To jednak wciąż nie koniec! Nowy vivo V23e 5G oferuje bowiem również tryb AI Extreme Night, który pomoże w zrobieniu wysokiej jakości zdjęcia w sytuacji, gdy nie ma zbyt wiele światła. Producent deklaruje, że redukuje on występowanie szumów, a do tego efekty jego działania mają być bardzo realistyczne. Ponadto przedni aparat zapewnia tryb Steadiface Selfie Video, który „blokuje” autofocus na twarzy, dzięki czemu filmy będą stabilniejsze i ostrzejsze.

Jak widać, nowy vivo V23e 5G ma wiele argumentów, żeby przekonać do zakupu fanów selfie. To jednak nie jedyne jego mocne strony. Smartfon odda bowiem do dyspozycji również m.in. 6,44-calowy wyświetlacz AMOLED z ekranowymi czytnikiem linii papilarnych, 8 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej i procesor MediaTek Dimensity 810 z modemem 5G.

vivo V23e 5G (źródło: vivo)

Specyfikacja vivo V23e 5G obejmuje też trzy aparaty na panelu tylnym (50 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.2 o ultraszerokim kącie widzenia 105° + 2 Mpix f/2.4 do zdjęć makro), akumulator o pojemności 4050 mAh z obsługą ładowania o mocy 44 W przez port USB-C (do 69% w 30 minut) i system Funtouch OS 12.

Smartfon ma wymiary 160,87×74,28×7,4 mm i waży 172 gramy. Producent deklaruje również, że panel tylny nie będzie zbierał odcisków palców.

Cena vivo V23e 5G

Cena vivo V23e 5G została ustalona w Tajlandii na 12999 batów, co jest równowartością ~1620 złotych. Dla porównania, vivo V23e kosztuje w Wietnamie ~1490 złotych. Przy okazji warto też wspomnieć, że aktualnie vivo V21 5G można kupić w Polsce za mniej niż 1500 złotych.