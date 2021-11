Najlepsze okazje na Black Friday 2021 w RTV EURO AGD – dzięki tym promocjom sporo zaoszczędzisz!

Akcja partnerska

Black Friday to święto przecen i wyprzedaży. I chociaż nie wszystkie promocje są szalenie opłacalne, to przy minimum wysiłku można znaleźć wiele perełek, które są godne uwagi. Postanowiliśmy Wam to ułatwić i wymienić kilka ofert, z których warto skorzystać. W tym celu przeglądamy ofertę RTV Euro AGD.

Te promocje są dostępne tylko dziś i to w mocno ograniczonej liczbie!

Zacznijmy od promocji, które zaraz się skończą. Na pierwszy ogień idzie iPhone 12 mini ze 128 GB pamięci w kolorze białym, którego możecie kupić za 3199 złotych z kodem rabatowym HD251121. Jest to aktualnie najniższa cena na rynku w oficjalnej dystrybucji – w żadnym innym renomowanym sklepie nie kupicie taniej tego smartfona.

A to jeszcze nie koniec, bo jeżeli zdecydujecie się rozłożyć płatność za smartfon na 30 rat 0%, tj. bez dodatkowych kosztów (pod warunkiem terminowych płatności), to sklep RTV Euro AGD zapłaci za Was dwie pierwsze raty! Dzięki temu ostatecznie Wy zapłacicie za smartfon 2985,74 złotych – to oferta, obok której trudno przejść obojętnie, ponieważ do tej pory za tyle dało się kupić wersję 64 GB, a tu macie model ze 128 GB pamięci wbudowanej. A jako że iPhone nie obsługuje kart pamięci, warto wybrać właśnie ten wariant.

Trzeba się jednak spieszyć – iPhone 12 mini w obniżonej cenie z kodem rabatowym HD251121 można kupić tylko dziś, a na dodatek liczba egzemplarzy jest mocno ograniczona, zatem nie zwlekajcie, bo potem możecie pluć sobie w brodę, że nie skorzystaliście z tej bardzo atrakcyjnej oferty.

Również tylko dziś, do godziny 23:45, kupicie telewizor LG 65UP77003LB za 2688 złotych (pod warunkiem wybrania płatności w 30 ratach 0%), oferujący 65-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K UHD, który sprawi, że oglądanie na nim ulubionych filmów i seriali będzie czystą przyjemnością. Oczywiście musicie obowiązkowo obejrzeć na nim Kevina w święta!

Co więcej, telewizor LG 65UP77003LB świetnie nadaje się również do grania, ponieważ oferuje udogodnienia, które sprawią, że rozgrywka będzie niezwykle wciągająca – mowa tu na przykład o funkcji Game Optimizer, dającej możliwość ustawienia kluczowych parametrów rozgrywki. Pamiętajcie jednak, że i tutaj liczba sztuk dostępnych w promocji jest ograniczona!

Nieco więcej czasu, bo do 30 listopada, macie natomiast na zakup wielofunkcyjnego odkurzacza Dyson V11 Torque Drive Extra. Z okazji Black Friday 2021 kupicie go za 2299 złotych, chyba że zdecydujecie się rozłożyć jego spłatę na 30 rat 0% – wówczas sklep RTV Euro AGD zapłaci za Was dwie pierwsze raty, zatem Wy zapłacicie za niego już tylko 2145,74 złotych. Co więcej, przy okazji możecie dobrać do niego stację dokującą o wartości 399 złotych za jedną złotówkę.

Najlepsze oferty na smartfony na Black Friday 2021

Tak się składa, że promocja, w ramach której sklep RTV Euro AGD zapłaci za Was dwie pierwsze raty, łączy się z obniżką cen wielu różnych smartfonów (i nie tylko!) na Black Friday 2021, dzięki czemu kupicie je w bardzo atrakcyjnych cenach, a pierwszą ratę zapłacicie dopiero w lipcu 2022 roku!

Waszą uwagę powinien zwrócić przede wszystkim realme GT Master Edition, ponieważ za 1445,74 złotych oferuje aż 256 GB pamięci wbudowanej, bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 778G, ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz oraz obsługę superszybkiego ładowania o mocy aż 65 W.

W atrakcyjnych cenach kupicie też cieszące się ogromną popularnością smartfony Samsunga – Galaxy S20 FE 5G za 2145,74 złotych, a także Galaxy M52 5G za 1445,74 złotych z wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 778G, ekranem 120 Hz, aparatem 64 Mpix i akumulatorem 5000 mAh. Warto również zwrócić uwagę na Oppo Reno 6 Pro 5G za 2985,74 złotych i Oppo Reno 6 5G za 1865,74 złotych – ten ostatnio został niedawno dodatkowo przeceniony, więc w jego przypadku mamy do czynienia z prawdziwą lawiną promocji i najniższą ceną w historii.

Jeżeli natomiast szukacie czegoś tańszego, to sklep RTV Euro AGD ma dla Was na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 z ekranem AMOLED, 128 GB pamięci wbudowanej, aparatem 64 Mpix i baterią 5000 Mpix za 839,06 złotych oraz vivo Y20s za 652,40 złotych (również ze 128 GB pamięci wewnętrznej i akumulatorem 5000 mAh).

To jednak tylko niewielka część wszystkich ofert na Black Friday 2021 w sklepie RTV Euro AGD – wszystkie znajdziecie na dedykowanej stronie internetowej sklepu. Pamiętajcie, że niektóre z nich lada chwila się skończą, a chętnych nie brakuje, więc nie warto zbyt długo zwlekać, żeby potem nie żałować, że świetna okazja przeszła Wam koło nosa!

Wpis powstał przy współpracy ze sklepem RTV Euro AGD