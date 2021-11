Nowy Note 13P to niezły smartfon w przystępnej cenie

Duża część klientów nie dysponuje dużym budżetem i poszukuje niedrogiego smartfona, który zapewni wszystko, czego można oczekiwać za taką cenę. Nowy Ulefone Note 13P jest dostępny w przystępnej cenie i oferuje atrakcyjną specyfikację techniczną.

Specyfikacja Ulefone Note 13P

Smartfon oferuje wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9). Co ciekawe, producent chwali się, że ekran charakteryzuje się wyższym ppi (zagęszczeniem pikseli na cal) niż Galaxy S21+, Xiaomi 11T Pro czy Redmi Note 10 Pro, ponieważ w ich przypadku wynosi ono 395 ppi, a w Ulefone Note 13P – 405 ppi.

Ulefone Note 13P (źródło: Ulefone)

Pośrodku górnej części wyświetlacza, w okrągłym otworze, znajduje się aparat o rozdzielczości 16 Mpix z sensorem Sony IMX481 do selfie i rozmów wideo. Z kolei na tyle umieszczono dwa: główny 20 Mpix z przysłoną f/1.8 i matrycą Sony IMX350 oraz 2 Mpix do zdjęć makro. Trochę szkoda, że nie ma tu aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym, ale powoli przyzwyczajamy się, że producenci nie dodają go już tak często jak kiedyś.

Sercem Ulefone Note 13P jest gamingowy procesor MediaTek Helio G35 2,3 GHz, wytwarzany z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego. Ponadto smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Tę ostatnią można rozszerzyć przy pomocy karty microSD (do 1 TB) – producent przewidział na nią dedykowany slot, obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano.

Na pokładzie Ulefone Note 13P znajduje się też czytnik linii papilarnych, który zintegrowano z klawiszem zasilania i odblokowywania, a także dodatkowy przycisk, do którego można przypisać nawet pięć różnych skrótów, na przykład uruchomienie latarki lub konkretnej aplikacji bądź wykonanie zrzutu ekranu. Do tego nie zabrakło również 3,5 mm złącza słuchawkowego.

źródło: Ulefone

Ulefone Note 13P oddaje też do dyspozycji moduł NFC, więc można płacić tym smartfonem w sklepach z użyciem Google Pay. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 i jest zasilane przez akumulator o pojemności 5180 mAh (obsługiwane jest maksymalnie 10 W ładowanie przez port USB-C; zasilacz w zestawie).

Ulefone Note 13P ma wymiary 162,3×75,7×9,85 mm, waży 198,5 grama i jest dostępny w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej Starry Black i niebieskiej Mystery Blue.

Cena Ulefone Note 13P, dostępność

Regularna cena Ulefone Note 13P została ustalona przez producenta na 199,99 dolarów, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~840 złotych. Aktualnie można go jednak kupić w oficjalnym sklepie internetowym Ulefone za 169,99 dolarów, tj. ~710 złotych. Nie wiadomo, do kiedy będzie obowiązywać obniżona cena.