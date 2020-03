Redmi zaprezentowało 98-calowy telewizor za ~12 tysięcy złotych

Raczej to Amerykanie mają manię wielkości, jednak każdy producent elektroniki chce pokazać, na co go stać, nawet jeśli do tej pory nie był kojarzony z urządzeniami takiej klasy. Redmi zaprezentowało dziś przeogromny telewizor, bo z ekranem o przekątnej aż 98 cali. Zainteresowani nim klienci będą musieli za niego zapłacić równowartość ~12 tysięcy złotych.

Nie jest to pierwszy telewizor w ofercie Redmi, jednak do tej pory marka wprowadziła na rynek tylko jeden – Redmi TV 70″ z 70-calowym ekranem o rozdzielczości 4K 3840×2160 pikseli i odświeżaniu 60 Hz, technologią HDR, czterordzeniowym (4x ARM Cortex-A53) procesorem Amlogic 1,5 GHz z grafiką ARM Mali-450 750 MHz, 2 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej oraz dwoma głośnikami o mocy 8 W każdy, wspieranymi przez Dolby Audio i DTS-HD. Urządzenie na początku kosztowało 3799 juanów, ale teraz można je kupić już za 3199 juanów.

Redmi Smart TV MAX 98″ – specyfikacja, cena

W przypadku tego telewizora producent postawił na jeszcze większy ekran, bo o przekątnej aż 98 cali. Rozdzielczość i częstotliwość odświeżania obrazu nadal jednak pozostały takie same – odpowiednio 4K 3840×2160 pikseli i 60 Hz. Nie zabrakło także obsługi technologii HDR i MEMC, które poprawiają jakość wyświetlanych materiałów.

Redmi Smart TV MAX 98″ dysponuje natomiast mocniejszymi podzespołami – czterordzeniowym (4x ARM Cortex-A55; 12 nm) procesorem Amlogic T972 z układem graficznym ARM Mali-G31 MP2 oraz 4 GB RAM (DDR) i 64 GB pamięci wbudowanej (eMMC). Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu PatchWall i może służyć jako centrum sterowania innymi sprzętami z sekcji smart home.

Redmi Smart TV MAX 98″ oferuje łączność przez Bluetooth, dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz i podczerwień oraz m.in. 3x HDMI, 2x USB i Ethernet. Dźwięk odtwarzają natomiast dwa głośniki o mocy 8 W każdy, wspierane przez technologie Dolby Audio i DTS-HD. Telewizor bez podstawki ma wymiary 2190×1255 i waży 68 kg, zaś z podstawką – odpowiednio – 2190×1354 mm i 70,1 kg.

Sugerowaną cenę Redmi Smart TV MAX 98″ ustalono w Chinach na 19999 juanów, co jest równowartością ~12 tysięcy złotych. Co ciekawe, dokładnie tyle samo w Chinach trzeba będzie zapłacić za Xiaomi Mi MIX Alpha.

Telewizory Xiaomi będą dostępne w Polsce

