realme wchodzi w segment Smart TV – marka zaprezentowała dwa pierwsze telewizory z Android TV

realme zaczynało od smartfonów, ale marka nie zamierza się ograniczać wyłącznie do urządzeń z tego segmentu. Dziś weszła na nowy rynek, prezentując swoje pierwsze dwa telewizory Smart TV z Android TV na pokładzie.

realme Smart TV 32″ i 43″ – specyfikacja

Oba telewizory różnią się tylko wielkością i rozdzielczością ekranu – realme Smart TV 32″ ma 32-calowy 1366×768 pikseli, natomiast realme Smart TV 43″ wyświetlacz o przekątnej 43 cali i rozdzielczości 1920×1080 pikseli.

W obu przypadkach jest to matryca z podświetleniem LED, gotowa do obsługi formatów HDR10 i HLG. Producent zastosował też Chroma Boost Picture Engine, który „wykorzystuje zaawansowane algorytmy w celu ulepszenia całkowitej jakości obrazu oraz poprawy jasności, kolorów, kontrastu i przejrzystości”.

Ekrany w realme Smart TV 32″ i 43″ charakteryzują się też jasnością szczytową na poziomie 400 nitów i 178° kątami widzenia. realme podkreśla również fakt, że ramki dookoła wyświetlaczy są bardzo wąskie – mają szerokość zaledwie 8,7 mm.

Za wydajność nowych telewizorów realme odpowiada czterordzeniowy (4x ARM Cortex-A53) procesor MediaTek z układem graficznym Mali-470 MP3, który współpracuje z 1 GB RAM. Użytkownik dostanie również do dyspozycji 8 GB pamięci wbudowanej na aplikacje. Można je pobierać ze Sklepu Google Play, bowiem urządzenia pracują pod kontrolą systemu Android TV.

Do sterowania realme Smart TV służy pilot na podczerwień (z dedykowanymi przyciskami do uruchamiania Netflixa i YouTube), ale można wykorzystać też Asystenta Google. Telewizory dodatkowo wspierają łączność przez Bluetooth 5.0 i WiFi (2,4 GHz i 5 GHz) oraz oferują wbudowany Chromecast do przesyłania treści z innych urządzeń. Użytkownicy będą mogli skorzystać także m.in. z trzech złącz HDMI, dwóch USB i LAN.

realme Smart TV 32″ i 43″ wyposażono również w cztery głośniki stereo, a dokładniej dwa głośniki symetryczne, z których każdy zawiera jeden głośnik pełnozakresowy i jeden głośnik wysokotonowy. Łącznie mogą się one pochwalić mogą 24 W. Dźwięk dodatkowo poprawia technologia Dolby Atmos.

realme Smart TV 32″ i 43″ – cena

Nowe telewizory realme w pierwszej kolejności trafią do sprzedaży w Indiach. Cenę 32-calowego ustalono na 12999 tamtejszych rupii (równowartość ~700 złotych), natomiast 43-calowego na 21999 rupii (~1200 złotych). W przyszłości do oferty dołączyć ma też 100 W soundbar.

Źródło: realme