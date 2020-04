Zjawiskowy Smart Screen X65 od Huawei. Jest wielki i niewyobrażalnie cienki

Telewizory, czy jak je woli nazywać sam Huawei – inteligentne ekrany, to dla tego producenta nie pierwszyzna. Marka tym razem wprowadziła na rynek jednak coś naprawdę wyjątkowego i zjawiskowego. Nowy Smart Screen X65 jest wielki i niewyobrażalnie cienki, a do tego też… nietani.

Huawei Smart Screen X65 – specyfikacja

Urządzenie, jak wskazuje jego nazwa, wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 65 cali. Jest to panel OLED o rozdzielczości 3840×2160 pikseli i jasności maksymalnej 1000 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Ekran charakteryzuje się też pokryciem gamy kolorów DCI-P3 na poziomie 98% oraz certyfikatem TÜV Rheinland. Nie sposób również nie zauważyć, że ramki dookoła niego są bardzo wąskie, niemal niezauważalne.

Huawei Smart Screen X65 ma grubość zaledwie 24,9 mm, a dzięki specjalnej konstrukcji, po powieszeniu niemal idealnie przylega do ściany (producent deklaruje, że dystans od niej wynosi wówczas zaledwie 5 mm, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego montażu). Obudowa urządzenia wykonana jest z anodowanego stopu aluminium, co dodatkowo potęguje wrażenie obcowania z produktem klasy premium.

O jego klasie świadczy też wnętrze, które – oprócz oczywiście ekranu o high-endowej specyfikacji – obejmuje również nowy, autorski chipset Honghu 898, składający się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A73 i dwóch ARM Cortex-A53 oraz układu graficznego Mali-G51 MP4. W działaniu wspiera go aż 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (można na niej m.in. zapisywać programy, które lecą w telewizji, by później je obejrzeć – telewizor nawet sam o tym przypomni). Do tego Huawei zastosował szereg technologii poprawiających jakość wyświetlanego obrazu (m.in. HDR i MEMC), a także rozwiązanie zapobiegające wypaleniom.

Dźwięk wydobywa się natomiast z aż 14 głośników (sześciu 10 W o pełnej częstotliwości, sześciu 3 W o wysokiej i dwóch 20 W o niskiej). W dodatku telewizor „śledzi” obraz, dzięki czemu dźwięk się „przemieszcza” – jeśli na przykład samolot leci z lewego górnego rogu na drugą stronę, urządzenie będzie „odtwarzać” jego drogę, potęgując odpowiednio dźwięk w konkretnym obszarze.

Huawei Smart Screen X65 oferuje również wysuwaną z wnętrza obudowy kamerkę o rozdzielczości 24 Mpix, za pomocą której można przeprowadzać rozmowy (w tym także grupowe). Co więcej, jest ona przydatna też w funkcji AI Fitness 2.0, która potrafi śledzić ruchy ciała – ma ona służyć do ćwiczeń (m.in. jogi), sprawdzać, czy użytkownik dobrze wykonuje prezentowane ćwiczenia i w razie potrzeby dawać mu wskazówki (taki trener personalny z planem treningowym).

Kamerka służy również do rozpoznawania gestów, za pomocą których można sterować Huawei Smart Screen X65. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 1.1.

Huawei Smart Screen X65 – cena, dostępność

Sugerowaną cenę najnowszego telewizora (a.k.a. inteligentnego ekranu) Huawei ustalił w Chinach na 24999 juanów, co jest równowartością ~14450 złotych. Dla porównania, Redmi zaprezentowało niedawno telewizor Smart TV MAX 98″ z ekranem o przekątnej aż 98 cali za 19999 juanów (~11500 złotych). Przedsprzedaż urządzenia już wystartowała w Państwie Środka, natomiast sprzedaż regularna rozpocznie się w tym kraju 26 kwietnia 2020 roku.

Na razie nie wiadomo, czy Huawei Smart Screen X65 trafi również na inne rynki, ale gdyby tak się stało, prawdopodobnie nazywałby się on Huawei Vision X65, aby nawiązać do zaprezentowanej we wrześniu 2019 roku rodziny telewizorów-inteligentnych ekranów Huawei Vision. Zresztą w takiej kategorii znajduje się na chińskiej stronie (tj. visions), choć Tłumacz Google tłumaczy jego nazwę jako właśnie „smart screen”.

Źródło: Huawei, FoneArena

