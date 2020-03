Nowy tablet Samsunga ze średniej półki z modemem LTE – Galaxy Tab A 8.4″ (2020)

Mimo że tablety mają swój złoty okres dawno za sobą, to nadal jest na nie popyt. I to na tyle duży, że Samsung regularnie wprowadza na rynek nowe modele z różnych półek cenowych. Najnowszą propozycją południowokoreańskiego producenta jest Galaxy Tab A 8.4″ (2020) z modemem LTE.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) – specyfikacja

Tablet wyposażono w – jak sama nazwa wskazuje – wyświetlacz o przekątnej 8,4 cala. Jest to ekran typu TFT o rozdzielczości WUXGA 1920×1200 pikseli, co oznacza proporcje 16:10. Trzeba też zauważyć, że rogi panelu są zaokrąglone, a ramki dookoła niego całkiem wąskie, bowiem nie jest to standardem w tej półce cenowej. Mimo to, jednocześnie jest za co złapać Galaxy Tab A 8.4″ (2020).

Sercem tabletu jest ośmiordzeniowy procesor Exynos 7904 z dwoma rdzeniami ARM Cortrex-A73 1,8 GHz i sześcioma ARM Cortex-A53 1,6 GHz oraz układem graficznym ARM Mali-G71 MP2. SoC ten powstaje z wykorzystaniem 14-nm litografii FinFET. Do tego są 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

Galaxy Tab A 8.4″ (2020) pracuje pod kontrolą systemu Android (Samsung nie podaje wersji, ale podobno jest to Android 9.0 Pie), a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania (przez port USB-C w standardzie USB 2.0). Według deklaracji producenta, naładowana do pełna bateria ma wystarczyć na do 10 godzin pracy.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) oferuje również aparaty 8 Mpix na panelu tylnym i 5 Mpix na przodzie oraz dwa głośniki. Łączność zapewniają natomiast, oprócz modemu 4G LTE i USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz, GNSS (GPS, Glonass) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Tablet ma wymiary 201,9×125,2×7,1 mm i waży 309 gramów.

Samsung Galaxy Tab A 8.4 2020 – cena

Tablet trafił do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzeba za niego zapłacić 279,99 dolarów (równowartość ~1170 złotych). Model ten jest dostępny tylko w jednej wersji kolorystycznej (Mocha) i współpracuje wyłącznie z kartami SIM amerykańskiego operatora Verizon. Na razie nie wiadomo, czy urządzenie pojawi się na innych rynkach.

Źródło: Samsung

