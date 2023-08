Kwadratowy gepard na nadgarstku. Amazfit prezentuje nowy smartwatch dla aktywnych

Amazfit ma nowego przedstawiciela rodziny zegarków Cheetah. Ma prostokątną kopertę i całkiem zgrabnie imituje Apple Watcha.

Smartwatch z imponująca jasnością ekranu

Cheetah Square to najnowsze „zwierzątko” Amazfit, które oferuje kilka interesujących funkcji. Jak sugeruje jego nazwa, nie mamy do czynienia z okrągłą tarczą urządzenia, a z prostokątną kopertą. Co prawda, by zyskać całkowitą zgodność z nazwą, koperta powinna być idealnie kwadratowa, ale najwyraźniej nie na tym zależało projektantom.

Amazfit Cheetah Square (fot. Amazfit)

1,75-calowy wyświetlacz AMOLED ma rozdzielczość 450 x 390 pikseli. Panel charakteryzuje się wysoką jasnością maksymalną, sięgającą 1000 nitów, co powinno przydać się w pogodne dni. Sprzęt wykorzystuje też Always On Display. Nie zabrakło drobiazgów dla fanów dostosowywania urządzenia do własnego gustu: użytkownicy wybiorą tarcze ekranu spośród 100 wstępnie zainstalowanych.

Sportowe zacięcie gadżetu zdradza ponad 150 trybów aktywności, jak też monitorowanie parametrów treningu za pomocą czujnika BioTracked PPG. Gromadzi on dane o tętnie, czy poziomie natlenienia krwi.

Amazfit Cheetah Square (fot. Amazfit)

Obudowa urządzenia waży 25 gramów (bez paska) i można ją swobodnie zanurzać w wodzie do 5ATM. Zamontowana bateria ma zapewnić czas pracy sięgający 8 dni. Chyba że nie potrafimy zrezygnować z ciągłego śledzenia pozycji przez GPS – wtedy nacieszymy się zegarkiem przez maksymalnie 13 godzin.

Amazfit Cheetach Square – cena i dostępność

Jak na razie, nowy Amazfit dostępny jest w jednej opcji kolorystycznej – Winter Champagne. Wyceniono go na 229,90 euro. Znajdziemy go na oficjalnej stronie internetowej firmy. Zegarka można też szukać na Amazonie.