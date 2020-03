MediaTek czy Kirin? Premiera modeli Honor Play 9A oraz Honor 30S

Honor zaprezentował dziś dwa nowe modele smartfonów. Jeden z nich to niedrogi Honor Play 9A, zaś drugi to stojący o półkę wyżej Honor 30S. Co zaoferują potencjalnym nabywcom?

Honor Play 9A

O tym modelu mogliśmy się już sporo dowiedzieć z przecieku sprzed tygodnia. Praktycznie wszystkie elementy, które wtedy zostały wymienione, potwierdziły się. Smartfon otrzymał więc 6,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD, z 70-procentowym pokryciem palety kolorów NTSC. W klasycznym U-kształtnym wycięciu w górnej części wyświetlacza znalazło się miejsce dla aparatu 8 Mpix, z możliwością nagrywania wideo w Full HD.

Tylny, podwójny aparat to zestaw składający się z kamery głównej z matrycą 13 Mpix i przysłoną (f/1.8) oraz pomocniczego czujnika głębi 2 Mpix. Na pleckach znajdziemy też czytnik linii papilarnych.

Sercem Honora Play 9A jest procesor MediaTek Helio P35, czyli kilkuletni już układ, będący konkurentem Snapdragona 660, znany na przykład z Huawei Y6s (którego recenzję wkrótce u nas przeczytacie). Do tego należy dodać 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (z opcjonalną wersją 128 GB). Ilość miejsca na pliki będzie można poszerzyć za pomocą karty microSD (do 512 GB).

Smartfon jest Dual SIMem, ma gniazdo słuchawkowe i radio FM, jednak kilka rzeczy zdradza jego budżetowy charakter. Na przykład bateria 5000 mAh ładowana jest przez port microUSB z mocą 10 W. Co prawda mamy Bluetooth 5.0 jest, ale NFC brak. Zaletą dla niektórych może być obecność technologii audio Histen 6.0 od Huawei. Jeśli nie korzystamy ze słuchawek, głośnik (wspierany przez inteligentny wzmacniacz PA) obiecuje emisję dźwięku na poziomie 88 dB.

Ceny przedstawiają się następująco:

900 juanów (~520 zł) za wersję z 64 GB pamięci

1200 juanów (~690 zł) za wersję z 128 GB pamięci

Trudno nazwać Honora Play 9A idealną propozycją, zwłaszcza, że w podobnych pieniądzach można już znaleźć w ofercie Honora lepiej wyposażone modele.

Honor 30S

Druga propozycja Honora na dziś to średniopółkowiec z prawdziwego zdarzenia. Do najważniejszych zalet możemy wliczyć działanie na świeżutkim procesorze Kirin 820 5G. Honor 30S jest pierwszym smartfonem, który działa na tym chipsecie. Oprócz tego zamontowano w nim 6,5-calowy ekran Full HD+, zajmujący 90,3% przedniego panelu urządzenia. Znajduje się w nim otwór na 16-megapikselowy aparat do selfie (f/2.0).

Reszta zestawu fotograficznego składa się z czterech kamer:

64 Mpix (f/1.8)

8 Mpix (f/2.4) – obiektyw szerokokątny 120°

8 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw z potrójnym zoomem optycznym

2 Mpix (f/2.4) – aparat makro (4 cm)

Wspomniany procesor Kirin 820 5G współpracuje z 8 GB RAM-u i zarządza 128-gigabajtową pamięcią wewnętrzną (lub 256 GB w wyższej opcji). Skaner linii papilarnych znajduje się na bocznej ramce urządzenia. Smartfon wyposażono w baterię 4000 mAh, którą można naładować szybką ładowarką 40 W przez USB-C. W pół godziny wskaźnik akumulatora powinien sięgnąć 70%.

W szklanej obudowie o wymiarach 162,31 x 75,0 x 8,58 mm i wadze 190 g znalazło się miejsce na port słuchawkowy i moduł Bluetooth 5.1. W specyfikacji nie wymieniono NFC.

Ceny Honora 30S to:

2399 juanów (~1390 zł) za wersję 128 GB

2699 juanów (~1560 zł) za wersję 256 GB

Przedsprzedaż w Chinach już się rozpoczęła.

Jest Android 10, usług Google nie ma

Mimo że najnowsze propozycje Honora działają na Androidzie 10, to nowi użytkownicy nie uświadczą w nich usług i aplikacji Google. Do jakiegoś stopnia brak ten będą starały się im wynagradzać aplikacje z Huawei App Gallery i Huawei Mobile Services, ale wszyscy doskonale wiemy, że to nie to samo.

