Za tydzień premiera Honor Play 9A, a my wiemy już o nim wszystko

Już w najbliższy poniedziałek, 30 marca 2020 roku, Honor zaprezentuje dwa nowe smartfony: średniopółkowego Honora 30S z całkowicie nowym procesorem HiSilicon Kirin 820 oraz budżetowego Honora Play 9A. Ten ostatni jeszcze przed oficjalnym debiutem zdradził wszystkie informacje na swój temat.

Honor Play 9A – specyfikacja

Smartfon zostanie wyposażony w dość spory, bo 6,3-calowy wyświetlacz. Ekran ma mieć rozdzielczość, jak przystało na sprzęt z niższej półki cenowej, tylko HD+, a dokładniej 1600×720 pikseli, co oznacza proporcje 20:9. Co ciekawe, niektóre źródła podają, że Honor zdecyduje się na panel Full HD+, ale jest to raczej mało prawdopodobne (choć będzie miłą niespodzianką, jeśli okaże się to prawdą). Nie ulega natomiast wątpliwości, że w górnej części znajdzie się niewielkie wycięcie w kształcie litery „U”. Współczynnik screen-to-body ratio w tym modelu ma wynosić 88,4%.

Sercem Honora Play 9A ma być ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53; 12 nm FinFET) procesor MediaTek Helio P35 2,3 GHz z układem graficznym IMG PowerVR GE8320. Do tego smartfon zaoferuje 4 GB RAM i – w zależności od wersji – 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia. Na jego pokładzie znajdą się też 3,5 mm złącze słuchawkowe i port microUSB. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Magic UI 3.0.1 i czerpać prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh.

Honor Play 9A zaoferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie i podwójny 13 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix do zbierania danych o głębi. Na jego pokładzie nie zabraknie także Dual SIM. Smartfon ma mieć wymiary 159,07×74,06×9,04 mm.

Honor Play 9A – cena

Smartfon w konfiguracji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej ma kosztować w Chinach 899 juanów (równowartość ~525 złotych), natomiast w wersji z 4 GB RAM i 128 GB przestrzenią na pliki użytkownika 1199 juanów (~700 złotych). Należy jednak brać pod uwagę możliwość, że rzeczywiste ceny będą inne, aczkolwiek ww. kwoty mimo wszystko wydają się bardzo prawdopodobne.

