Ulefone Note 8P oferuje mierną specyfikację, ale nie bez powodu

Nie wszyscy użytkownicy oczekują od smartfona wyśrubowanej specyfikacji. Dużej części w zupełności wystarczy typowo średniopółkowa, ale jest też grupa osób, która zadowoli się bardzo podstawową. Producenci doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego na rynek trafiają smart-telefony takie, jak Ulefone Note 8P.

Budżetowe smartfony bardzo często są siarczyście krytykowane za mierną specyfikację, ale gdyby nie było na nie chętnych, to producenci nie wprowadzaliby ich na rynek. Popyt na tego typu urządzenia najwyraźniej jest jednak na tyle duży, że firmom opłaca się je produkować i sprzedawać. Kluczowym aspektem jest tutaj cena, a ta w przypadku Ulefone Note 8P jest naprawdę niewysoka.

Ulefone Note 8P – specyfikacja

Na pierwszy rzut oka większość osób zapewne nie zorientowałaby się, że mamy tu do czynienia z budżetowym smartfonem, bowiem – przynajmniej na grafikach przygotowanych przez producenta – Ulefone Note 8P wygląda naprawdę atrakcyjnie, nawet jeśli jego design nie jest szczególnie oryginalny.

Wszystko staje się jednak jasne, gdy przyjrzymy się liście parametrów tego smartfona. Na jego pokładzie znajduje się wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości zaledwie 442×960 pikseli, co przekłada się na ~192 ppi. Dużego wrażenia nie robi także pojemność baterii, która wynosi 2700 mAh (ładowanie 5 W przez microUSB), aczkolwiek przy takiej specyfikacji mimo wszystko powinna zapewnić zadowalający czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Sercem Ulefone Note 8P jest już dość leciwy, czterordzeniowy (4x ARM Cortex-A53; 28 nm) procesor MediaTek MT6737 1,3 GHz z układem graficznym ARM Mali-T720. Należy mu jednak oddać to, że oferuje on modem 4G LTE (z obsługą pasma B20 800 MHz), a to nie jest oczywiste w segmencie budżetowców, szczególnie tych z chińskim rodowodem.

Do tego na pokładzie Ulefone Note 8P są 2 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Smartfon oferuje też podwójny aparat 8 Mpix (f/2.0) + 2 Mpix na tyle i pojedynczy o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2) na przodzie. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 Go Edition i wbrew pozorom można uznać to za zaletę (!), ponieważ smart-telefony z tym systemem da się policzyć na palcach jednej ręki – niektórzy producenci, jak Samsung, wciąż instalują poprzednie wydanie.

W przypadku Ulefone Note 8P warto jeszcze wspomnieć o obecności niehybrydowego Dual SIM (standardowa karta SIM + micro SIM + microSD) i 3,5 mm złącza słuchawkowego. Smartfon nie ma czytnika linii papilarnych, ale oferuje system rozpoznawania twarzy. Całość ma wymiary 141,7×66,5×12 mm i waży 153 gramy.

Ulefone Note 8P – cena

Sugerowaną cenę tego modelu producent ustalił na 79,99 dolarów (równowartość ~315 złotych). Ulefone Note 8P dostępny jest już w oficjalnym sklepie internetowym Ulefone. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, zielona Midnight Green i pomarańczowa Amber Sunrise.

Źródło: Ulefone