Samsung stworzył ultra bezpieczny smartfon z zaawansowaną technologią

Smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne Samsunga wyposażane są w wielowarstwowy system zabezpieczeń o nazwie Samsung Knox, który chroni użytkownika przed różnego rodzaju zagrożeniami. Producent przy współpracy z południowokoreańskim operatorem SK Telecom wprowadził jednak na swój rodzimy rynek model Galaxy A Quantum, który jest bezpieczny jak żaden inny.

Samsung Galaxy A Quantum

Jak informuje operator SK Telecom, do oferty którego trafi ten smartfon, Galaxy A Quantum wyposażono w pierwszy na świecie tak mały kwantowy generator liczb losowych zrobiony (quantum random number generator; QRNG). Ma on bowiem wymiary 2,5×2,5 cm i dlatego z powodzeniem może zostać zastosowany w smart-telefonie skierowanym do komercyjnego klienta. Za jego stworzenie odpowiada ID Quantique ze Szwajcarii, spółka zależna od SK Telecom.

Wewnątrz chipsetu SKT IDQ S2Q000 znajduje się sensor obrazu CMOS, który wykrywa światło (fotony) emitowane przez źródło światła LED. W ten sposób jest tworzony losowy ciąg liczb do wykorzystania w różnych usługach. Metoda ta ma być ultra bezpieczna, gdyż generowane efekty są nieprzewidywalne i skrajnie losowe.

SK Telecom informuje, że QRNG pomoże właścicielowi Galaxy A Quantum bezpiecznie korzystać z określonych usług, generując nieprzewidywalne i nieszablonowe liczby losowe. Smartfon jest więc skierowany do użytkowników, którzy cenią sobie swoje bezpieczeństwo ponad wszystko.

Technologia ta będzie też wykorzystywana podczas używania aplikacji do płatności mobilnych SK Pay – zachowana w pamięci informacja biometryczna (na przykład odcisk palca) zostanie zabezpieczona przez QRNG.

Samsung Galaxy A Quantum – specyfikacja

Mimo że smartfon ma oryginalną nazwę, pod względem hardware’owym jest bardzo podobny do Galaxy A71 5G. Na jego pokładzie również znajdują się m.in. 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, procesor Exynos 980 ze zintegrowanym modemem 5G oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD).

Samsung Galaxy A Quantum zaoferuje też poczwórny aparat główny 64 Mpix (f/1.8) + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 123° + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 5 Mpix (f/2.2) do wykrywania głębi. Na przodzie smartfona znajdzie się zaś pojedynczy o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2).

Smartfon zasili akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego.

Źródło: SK Telecom via GSMArena