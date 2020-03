Oppo Reno 3 na globalny rynek oficjalnie. Ma procesor MediaTek Helio P90

Seria Oppo Reno 3 oficjalnie wzbogaciła się o kolejnego, już piątego członka. Producent zaprezentował model Reno 3 przeznaczony na globalny rynek, który z dużym prawdopodobieństwem w niedalekiej przyszłości trafi również do Polski. W przeciwieństwie do chińskiej wersji o takiej samej nazwie, smartfon ma na pokładzie procesor MediaTek Helio P90.

Oppo Reno 3 – specyfikacja

Z radością powitalibyśmy chiński wariant Oppo Reno 3 w Polsce, ponieważ smartfon ten wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 1000L, który jest jednym z najwydajniejszych SoC w swojej klasie, a do tego oferuje zintegrowany modem 5G. Producent najwyraźniej uznał, że na globalnym rynku lepiej przyjmie się (tzn. będzie lepiej się sprzedawać) wersja z nieco niżej pozycjonowanym w ofercie tajwańskiej firmy układem. Zastosowano w niej bowiem ośmiordzeniowego (ARM Cortex-A75 + ARM Cortex-A55; 12 nm FinFET) MediaTeka Helio P90 2,3 GHz, który nie obsługuje sieci piątej generacji. Powinno to jednak pozytywnie wpłynąć na cenę końcową tego modelu.

Oppo Reno 3 w wersji na rynek międzynarodowy oferuje również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,4 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części i ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Według deklaracji producenta, współczynnik screen-to-body ratio wynosi 90,8%. Smartfon ma też na pokładzie 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB.

W przypadku Oppo Reno 3 producent duży nacisk położył na aparaty fotograficzne. Do robienia selfie i rozmów wideo służy pojedynczy o rozdzielczości aż 44 Mpix z pikselami wielkości 0,8 µm i przysłoną f/2.4. Na panelu tylnym znalazł się zaś poczwórny 48 Mpix (f/1.8) + 13 Mpix (f/2.4; tzw. teleobiektyw) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym (kąt widzenia 109° po korekcie dystorsji) + 2 Mpix z matrycą monochromatyczną. Moduł oferuje 5x zoom hybrydowy, 20x zoom cyfrowy i możliwość nagrywania wideo w 4K przy 30 klatkach na sekundę. Podczas rejestrowania filmów użytkownik może skorzystać z systemu stabilizacji Ultra Steady Video 2.0 oraz bokeh w czasie rzeczywistym. Co więcej, jest też opcja wykonywania zdjęć w 108 Mpix przy pomocy interpolacji (Ultra Clear Mode) oraz tryb do fotografii makro (do 3 cm). W słabszych warunkach oświetleniowych ma zaś pomóc Ultra Dark Mode (włącza się on automatycznie, gdy oprogramowanie wykryje, że natężenie oświetlenia nie przekracza 1 luks).

Nowy Oppo Reno 3 oferuje także Bluetooth 5.0, Dual SIM, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu ColorOS 7 na bazie Androida 10, a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4025 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego VOOC Flash Charge 3.0 (do 50% w 30 minut, do 100% w 73 minuty). Całość ma wymiary 160,2×73,3×7,9 mm i waży 170 gramów.

Oppo Reno 3 – cena

Na razie nie znamy ceny tego modelu. Smartfon w pierwszej kolejności zadebiutował na Sri Lance, a w kolejnych tygodniach powinien sukcesywnie pojawiać się w następnych krajach, w tym w Polsce.

Źródło: Oppo via GSMArena

