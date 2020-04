Cena Elephone E10 może Was zaskoczyć. Oferuje bardzo dużo za naprawdę niewiele

Klienci są już tak bardzo rozpieszczeni, że oczekują jak najwięcej za możliwie jak najmniej. Nawet w przypadku budżetowych smartfonów mają coraz wyższe wymagania. Producenci muszą się więc nieźle nagimnastykować, aby je spełnić. Elephone E10 powinno się to udać.

Elephone E10 – specyfikacja

Samrtfon wyposażono w dość spory wyświetlacz – ma on przekątną 6,5 cala, a do tego proporcje 19,5:9 i rozdzielczość HD+ 1560×720 pikseli. W górnej części ekranu znajduje się wycięcie w kształcie litery „V”, w którym umieszczono aparat do selfie i rozmów wideo. Według deklaracji producenta, matryca pokrywa „nawet 90,3°” powierzchni panelu przedniego Elephone E10. W rzeczywistości może się jednak okazać, że ramki dookoła będą nieco grubsze niż na renderach promocyjnych (to powszechna praktyka).

Sercem tego smartfona jest ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A53 1,8 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,5 GHz) procesor MT6762D z układem graficznym IMG PowerVR GE8320 650 MHz. Ten sam SoC znajduje się też na pokładzie m.in. Alcatela 1S 2020, który kilka dni temu trafił do sprzedaży w Polsce. Do kompletu są 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

Elephone E10 pracuje pod kontrolą systemu Android 10 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 4000 mAh (ładowanie przez port USB-C). Smartfon oferuje również moduł NFC ze wsparciem dla płatności zbliżeniowych Google Pay, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i czytnik linii papilarnych na prawej (patrząc od przodu) krawędzi.

Do tego na przodzie Elephone E10 znajduje się pojedynczy aparat o rozdzielczości 13 Mpix, natomiast na tyle (na dość sporych rozmiarów, prostokątnej wysepce) poczwórny 48 Mpix z sensorem 1/1.2 cala + 13 Mpix z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix do wykrywania głębi ostrości + 5 Mpix do zdjęć makro w odległości do 4 cm. Użytkownicy będą mieli też do dyspozycji diodę doświetlającą i tryb Ultra-clear Night Mode 2.0 do robienia fotografii w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Elephone E10 – cena

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono na 139,99 dolarów (równowartość ~600 złotych), jednak przez określony czas będzie go można kupić za 109,99 dolarów (~470 złotych). Producent jeszcze nie podał, kiedy promocja zostanie aktywowana – zainteresowani Elephone E10 mogą zapisać się na listę oczekujących, aby jej nie przegapić.

Źródło: Elephone

