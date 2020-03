Alcatel 1S (2020) debiutuje w Polsce. Już można go kupić w atrakcyjnej cenie

Alcatel 1S 2019 był swego czasu jednym z najciekawszych smartfonów z najniższej półki cenowej – za niewiele ponad 400 złotych klienci dostali przyzwoicie wyposażony sprzęt z wszystkim, czego mogliby oczekiwać za takie pieniądze. Na początku tego roku producent zaanonsował jego następcę, model Alcatel 1S 2020, który właśnie trafia do sprzedaży w Polsce.

Alcatel 1S 2020 – specyfikacja

Jak na tak tani smartfon, Alcatel 1S 2020 oferuje zaskakująco dobrą specyfikację techniczną, a o jego „budżetowości” świadczyć może właściwie jedynie ogromny tzw. podbródek pod wyświetlaczem IPS (producent nazywa go „Vast Display”) o przekątnej 6,22 cala, proporcjach 19:9 i rozdzielczości HD+ 1520×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Ekran pokryty jest hartowanym szkłem 2.5D.

Sercem Alcatela 1S 2020 jest ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A53 1,8 GHz + 4x ARM Cortex-A53; 12 nm FinFET) procesor o oznaczeniu MT6762D, które wskazuje (wraz z parametrami), że możemy mieć do czynienia z nieco słabszą wersją MediaTeka Helio P22. Do tego smartfon dysponuje 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie 7,5 W do 100% przez port microUSB ma trwać 3 godziny i 42 minuty).

Alcatel 1S 2020 oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 5 Mpix z przysłoną f/2.2 na przodzie i potrójny 13 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultra-szerokokątnym o kącie widzenia 114,9° (wykorzystywanym też do pomiaru głębi przy fotografii portretowej) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle. Na panelu tylnym znajduje się także czytnik linii papilarnych.

Alcatel 1S 2020 ma wymiary 158,7×74,6×8,45 mm i waży 165 gramów. Na pokładzie są również moduł NFC do płatności zbliżeniowych Google Pay, radio FM, hybrydowy Dual SIM (2x nano SIM lub nano SIM + microSD), dedykowany klawisz do uruchamiania Asystenta Google i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Alcatel 1S 2020 – cena, dostępność

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono w Polsce na 449 złotych. Dla przypomnienia, Alcatel 1S 2019 kosztował na start 429 złotych, a więc nieznacznie mniej – myślę jednak, że można TCL wybaczyć tak nieznaczną podwyżkę. Alcatel 1S 2020 jest już dostępny w sprzedaży w RTV Euro AGD w dwóch wersjach kolorystycznych i będzie go można kupić także u operatorów komórkowych.

Źródło: informacja prasowa

