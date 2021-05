Samsung Galaxy F52 5G zaprezentowany – czym wyróżni się Samsung Galaxy A52 5G „Lite”?

Samsung Galaxy A52 5G pomimo paru niedociągnięć tu i ówdzie, dalej jest całkiem solidną i przyzwoitą propozycją w swojej półce cenowej, o czym możecie się przekonać dzięki naszej recenzji. Czy to samo będzie można powiedzieć o jego nowo zaprezentowanym, tańszym wariancie – Samsungu Galaxy F52 5G?

Samsung Galaxy F52 5G – specyfikacja

Różnicę pomiędzy modelami Galaxy A52 5G, a F52 5G można zauważyć już na pierwszy rzut oka, spoglądając na zastosowane w obydwu smartfonach wyświetlacze. Samsung Galaxy F52 5G otrzymał bowiem 6,6-calowy ekran Full HD+ (2408 x 1080 pikseli) wykonany w technologii IPS LCD z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Zastąpienie panelu AMOLED wyświetlaczem IPS wiązało się także z przemieszczeniem czytnika linii papilarnych, do tej pory zaszytego pod ekranem, na prawy bok urządzenia.

Smartfon ma wymiary 164,6 x 76,3 x 8,7 mm i waży 199 gramów. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – Dusky Black i Magic White.

Samsung Galaxy F52 5G może pochwalić się zestawem aż czterech aparatów tylnych. Są to: główna matryca o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.8), obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2), obiektyw do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4). Aparat do zdjęć selfie to z kolei matryca 16 Mpix (f/2.0).

Za płynne działanie urządzenia ma odpowiadać ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G (8 nm, 2x 2,2 GHz + 6x 1,8 GHz) z układem graficznym Adreno 619. Na pokładzie znajdzie się również 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozbudowy za pomocą karty microSD o maksymalnie 1 TB.

Samsung Galaxy F52 5G został wyposażony w akumulator o pojemności 4500 mAh, a do zestawu dołączana jest szybka ładowarka USB-C o mocy 25 W. Smartfon, w przeciwieństwie do droższego Galaxy A52 5G, nie spełnia norm wodo- i pyłoszczelności.

źródło: Samsung

Urządzenie wspiera najpopularniejsze standardy łączności, tj. dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, 5G, GPS + GLONASS oraz NFC. Samsung Galaxy F52 5G jest hybrydowym Dual SIM-em (nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + microSD). Na start pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI w wersji 3.1.

Smartfon jest już dostępny w przedsprzedaży w Chinach w cenie 1999 juanów (~ 1150 złotych).