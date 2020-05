Redmi K30 Extreme Edition 5G to coś dla tych, którzy oczekują „ekstremalnej” wydajności

Wymagający klienci to gros użytkowników urządzeń Xiaomi. Producent ma w swojej ofercie wiele bardzo wydajnych smartfonów, które mają zaspokoić oczekiwania osób niegodzących się na kompromisy w tym aspekcie. Redmi K30 Extreme Edition 5G jest kolejnym ukłonem w ich stronę.

Redmi K30 Extreme Edition 5G – specyfikacja

Smartfon został opatrzony takim dopiskiem nie bez powodu. Wyposażono go bowiem w najwydajniejszy smartfon Qualcomma do smart-telefonów ze średniej półki. Co więcej, jest to pierwszy model na rynku z układem Snapdragon 768G. Ta platforma mobilna bazuje na ośmiu rdzeniach Kryo 475, z których jeden jest w stanie taktować z częstotliwością nawet 2,8 GHz. Producent „podkręcił” też grafikę Adreno 620. Zarówno CPU, jak i GPU mają zapewnić o 15% wyższą wydajność niż Snapdragon 765G.

Qualcomm Snapdragon 768G oferuje także zintegrowany modem 5G, który obsłuży wiele różnych standardów i rodzajów sieci piątej generacji – jest pod tym względem bardzo elastyczny i uniwersalny, co z pewnością jest na rękę producentom smartfonów. Redmi K30 Extreme Edition 5G jest pierwszym modelem z tym procesorem na rynku, ale z pewnością nie ostatnim.

Jeśli natomiast chodzi o pozostałą specyfikację, to pod tym względem Redmi K30 Extreme Edition 5G jest bratem bliźniakiem Redmi K30 5G, z tą różnicą, że nowy smartfon będzie dostępny w tylko jednej konfiguracji: z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej – innych producent nie przewidział.

Właściciele Redmi K30 Extreme Edition 5G dostaną więc do dyspozycji także m.in. 6,67-calowy wyświetlacz Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz, akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego 30 W, podwójny aparat 20 Mpix + 2 Mpix na przodzie i poczwórny 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix na tyle. Smartfon oferuje też czytnik linii papilarnych, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Redmi K30 Extreme Edition 5G – cena

Cenę smartfona ustalono w Chinach na 1999 juanów (równowartość ~1200 złotych). Co ciekawe, Redmi K30 5G w podobnej konfiguracji (6 GB/128 GB) również kosztuje w Państwie Środka 1999 juanów, mimo że oferuje nieco słabszy procesor (Qualcomm Snapdragon 765G).

Redmi K30 Extreme Edition 5G będzie dostępny w sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, fioletowej, białej i miętowej. Ta ostatnia jest dla niego ekskluzywna, ponieważ pozostałych smartfonów z serii Redmi K30 nie można kupić w takiej odsłonie.

Źródło: JD.com via FoneArena