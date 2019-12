Oppo prezentuje nowe smartfony: Oppo A8 i Oppo A91

Wiedzieliśmy, że 26 grudnia Oppo zamierza zaprezentować bardzo ważne dla siebie smartfony – modele Oppo Reno 3 i Reno 3 Pro. Jeszcze przed końcem 2019 roku producent zdecydował się jednak zaanonsować dwa inne urządzenia: Oppo A8 i Oppo A91.

Oppo A8 – specyfikacja, cena

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Według deklaracji producenta, jest ono mniejsze o 31,4% w porównaniu do poprzedniej generacji tego rozwiązania. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53; 12 nm FinFET) procesor MediaTek Helio P35 2,3 GHz. Do kompletu są 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Oppo A8 oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie oraz potrójny 12 Mpix + 2 Mpix (do zdjęć makro) + 2 Mpix (do wykrywania danych o głębi) na tyle. Na pleckach smartfona znajduje się także czytnik linii papilarnych. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android z interfejsem ColorOS 6.1 i jest zasilane przez akumulator o pojemności 4230 mAh (ładowanie przez port microUSB). Całość ma grubość 8,3 mm i waży 180 gramów.

Oppo A8 sprzedawany będzie w Chinach w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i biało-zielonej. Cenę smartfona ustalono na 1199 juanów, co jest równowartością ~635 złotych.

Oppo A91 – specyfikacja, cena

W tym modelu zastosowano z kolei 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i ośmiordzeniowy (ARM Cortex-A73 + ARM Cortex-A53; 12 nm FinFET) procesor MediaTek Helio P70, a także 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Na przodzie Oppo A91 umieszczono pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix, zaś na tyle poczwórny 48 Mpix + 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 116° + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do wykrywania danych o głębi ostrości. Smartfon oferuje też 3,5 mm złącze słuchawkowe i port USB-C. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z nakładką ColorOS i czerpie prąd z baterii o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania VOOC 3.0 (do 50% w 30 minut). Całość ma grubość 7,9 mm i waży 172 gramy.

Oppo A91 będzie dostępny w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych. Jego sugerowaną cenę ustalono w Chinach na 1999 juanów (równowartość ~1060 złotych).

Źródło: Oppo, GizmoChina, Oppo, GizmoChina