Motorola Moto G Pure to tani smartfon z biednym wnętrzem

Motorola się nie zatrzymuje – na rynku zadebiutował kolejny smartfon tej marki. Tym razem jest to budżetowa Motorola Moto G Pure, której mocną stroną jest niewygórowana cena, choć implikuje ona mocno okrojoną specyfikację techniczną.

Motorola w żaden sposób nie wyjaśnia, co oznacza dopisek „Pure” w nazwie tego modelu. Tajemnicą zatem pozostaje, w jaki sposób owa „czystość” objawia się w Moto G Pure. Ja nijak nie jestem w stanie tego uargumentować, ale jeśli Wy macie jakieś pomysły, to śmiało – sekcja komentarzy należy do Was.

Specyfikacja Motorola Moto G Pure

Smartfon wyposażono w wyświetlacz IPS TFT LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, co przekłada się na proporcje 20:9. Motorola podaje, że „aktywny obszar panelu dotykowego” zajmuje 81% powierzchni panelu przedniego. I to widać, ponieważ ramki dookoła ekranu są bardzo szerokie. Być może jednak nie wszystkim użytkownikom będzie to przeszkadzać.

Motorola Moto G Pure (źródło: Motorola)

Specyfikacja Motorola Moto G Pure obejmuje też procesor MediaTek Helio G25 oraz 3 GB RAM i zaledwie 32 GB pamięci wbudowanej, choć tę ostatnią (na szczęście!) da się rozbudować przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z My UX, który pozwala spersonalizować interfejs.

Ponadto Motorola Moto G Pure ma na przodzie aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.4) i zestaw 13 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle. Na panelu tylnym znajduje się też czytnik linii papilarnych. Do tego smartfon oferuje 3,5 mm złącze słuchawkowe i port USB-C, za pośrednictwem którego ładuje się akumulator o pojemności 4000 mAh (maksymalnie z mocą 10 W).

Motorola Moto G Pure (źródło: Motorola)

Motorola Moto G Pure ma wymiary 167,36×75,63×8,75 mm i waży 188 gramów. Obudowa smartfona wykonana jest z plastiku, ale jednocześnie konstrukcja jest odporna na przypadkowe zachlapania (IP52).

Cena Motorola Moto G Pure

Cena Motorola Moto G Pure została ustalona w Stanach Zjednoczonych na 159,99 dolarów, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~630 złotych. Raczej nie spodziewamy się, aby model ten trafił do sprzedaży w Polsce, choć może pod inną nazwą.

Przy okazji warto przypomnieć, że wczoraj polski oddział marki Motorola zaanonsował dwa nowe smartfony, również z niższej półki: moto e30 i moto e40, o których przeczytacie wszystko w podlinkowanym poniżej artykule.